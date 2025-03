Gran Turismo 7: März-Update bringt demnächst drei neue Fahrzeuge

Der Fuhrpark von „Gran Turismo 5“ wird demnächst um drei weitere Fahrzeuge ergänzt. Welche Boliden die Spieler im Zuge des kommenden März-Updates erwarten können, deutete Serienschöpfer Kazunori Yamauchi jetzt wie gewohnt bereits im Vorfeld an.

Wie üblich können sich Spieler von „Gran Turismo 7“ auch in diesem Monat über ein neues Update freuen, das unter anderem drei neue Fahrzeuge mit sich bringen wird. Nachdem das letzte Update Ende Februar veröffentlicht wurde, folgt die nächste Aktualisierung in der kommenden Woche.

Welche Inhalte das März-Update für „Gran Turismo 7“ genau bieten wird, ist noch nicht bekannt. Doch die drei neuen Boliden, die dem Fuhrpark hinzugefügt werden, wurden nun wie gewohnt von Serienschöpfer Kazunori Yamauchi in einem Beitrag auf dem Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) anhand ihrer Silhouetten angedeutet.

Britischer Sportwagen, ein Mazda und ein Renault Kangoo?

Die Community hat natürlich bereits fleißig spekuliert und versucht, die Modelle anhand der Silhouetten zu erkennen. Demnach scheint es sich bei dem Fahrzeug auf der rechten Seite des Bildes um den 2018 eingeführten Aston Martin Vantage zu handeln. Der britische Sportwagen wird von einem AMG-Twin-Turbo-V8-Motor befeuert, der 500 PS von der Leine lässt.

In der Mitte des Bildes handelt es sich höchstwahrscheinlich um ein aktuelles Modell von Mazda, was die Fans anhand der erkennbaren Linien festmachen. Der Größe nach zu urteilen, könnte es sich um einen CX-30 handeln. Dabei handelt es sich um ein Kompakt-SUV auf Basis des bekannten Mazda3.

Das letzte Fahrzeug im Bunde, auf dem Bild links zu erkennen, spaltet die Spieler: Nachdem es im letzten Update mit dem Unimog von Mercedes-Benz bereits ein eher unkonventionelles aber für „Gran Turismo“ typisches Kfz gab, scheint es sich bei dem kommenden Neuzugang um einen Renault Kangoo oder Nissan Kubistar zu handeln. Der frontgetriebene Mini-Van ist mit seinen bescheidenen Motoren nicht gerade das, was Rennspiel-Fans erwarten.

Wann das März-Update für „Gran Turismo 7“ in der kommenden Woche genau erscheinen wird, ist noch nicht bekannt. Sollte Entwickler Polyphony Digital aber am gewohnten Veröffentlichungsrhythmus festhalten, dürfte die Veröffentlichung aller Voraussicht nach am Donnerstag, dem 27. März 2025 erfolgen.

Neben den neuen Autos könnte die Aktualisierung möglicherweise auch wieder neue Café-Menüs, Renn-Events und weitere Verbesserungen mit sich bringen. Konkrete Details zu den Inhalten sollten in den nächsten Tagen bekannt gegeben werden.

Anfang April fällt außerdem der Startschuss für die diesjährige Gran Turismo World Series. Ab dem 2. April 2025 können interessierte Spieler in „Gran Turismo 7“ an den Online-Qualifyings teilnehmen und versuchen, sich einen Platz für die großen Live-Events zu sichern. Am 20. und 21. Dezember wird schließlich das große Weltfinale im japanischen Fukuoka stattfinden.

