Microsoft: Xbox-Interface mit Steam-Integration geleakt

Microsoft arbeitet kontinuierlich an der Erweiterung der Gaming-Ökosysteme, insbesondere in Bezug auf die Xbox-Plattform und Windows. Jüngste Entwicklungen und Gerüchte legen nahe, dass das Unternehmen verstärkt an der Integration externer Dienste werkelt. Eine offenbar unbeabsichtigte Veröffentlichung in einem offiziellen Blogbeitrag hat neue Spekulationen angestoßen.

Xbox-Interface mit Steam-Option gesichtet

Ein von Microsoft veröffentlichter Blogbeitrag mit dem Titel „Mit Xbox eine Milliarde Türen öffnen“ gewährte einen Blick auf die „Xbox Game Bar“, die auf verschiedenen Systemen zum Einsatz kommt. Darauf zu sehen war eine neue Registerkarte, die auf eine Steam-Integration hindeutet.

Die Grafik, auf der mehrere Geräte mit der Xbox-Spielebibliothek abgebildet sind, darunter ein Laptop, ein Smartphone und ein ROG Ally*, wurde inzwischen entfernt, landete aber zügig in den Medien.

Die auf dem Bild zu sehende Oberfläche zeigt eine Spielbibliothek mit mehreren Filtern, darunter „Installiert“, „Game Pass“ und „Im Besitz“. Dazwischen befindet sich die Option mit der Bezeichnung „Steam“.

Die Platzierung der neuen Registerkarte in der Übersicht lässt darauf schließen, dass eine direkte Verknüpfung zwischen dem Xbox-Interface sowie der Steam-Bibliothek angestrebt wird.

Bisher gibt es keine offizielle Bestätigung, ob und in welchem Umfang diese Funktion tatsächlich implementiert werden soll. Allerdings beschreibt der erwähnte Blogbeitrag Microsofts Bemühungen, Entwickler für ein Multi-Endpoint-Gaming-Ökosystem zu gewinnen.

Microsofts Strategie für eine offene Plattform

Microsoft verfolgt seit Jahren eine Strategie, die auf eine größere Offenheit im Gaming-Ökosystem abzielt. Der Blogbeitrag, aus dem das Bild der Benutzeroberfläche stammt, widmet sich der Philosophie von Xbox, Spielern mehr Freiheit bei der Wahl von Plattformen zu ermöglichen. In diesem Zusammenhang werden auch Ansätze wie „Stream Your Own Game“ erwähnt, die es ermöglichen, Spiele plattformübergreifend zu verwenden.

Nutzer können auf unterstützten Geräten mit der Xbox-Game-Bar über den Kompaktmodus bereits einige Steam-Spiele starten, allerdings ist eine vollständige Integration in die Xbox-App bislang nicht verfügbar. Sollte die geleakte Funktion Realität werden, könnte dies eine tiefere Verbindung zwischen der Xbox-Plattform und der PC-Gaming-Plattform Steam bedeuten, wovon wir nicht zum ersten Mal hören.

Verbindung zu neuer Hardwaregeneration?

Parallel zur möglichen Steam-Integration arbeitet Microsoft an neuer Hardware. Ein Xbox-Handheld mit dem Codenamen „Keenan“ wird in Zusammenarbeit mit Drittanbietern wie ASUS entwickelt, berichteten jüngst Insider.

Das Gerät soll stark an das Xbox-Ökosystem angelehnt sein und voraussichtlich Ende 2025 erscheinen. Berichten zufolge werde es Windows-basiert sein und neben dem Microsoft-Store auch Zugriff auf Steam ermöglichen – was den oben genannten Screenshot untermauert.

Darüber hinaus plant Microsoft dem Vernehmen nach eine neue Xbox-Konsolengeneration, die für 2027 vorgesehen ist. Diese soll leistungsstarke Hardware, neue Cloud-Funktionen und eine engere Verzahnung mit Windows bieten. Auch eine verbesserte Controller-Technologie mit direkter Cloud-Anbindung ist im Gespräch.

Die mutmaßliche Steam-Integration könnte ein Vorbote für die Neuausrichtung von Microsoft sein, die eine weitere Öffnung und Verknüpfung des Ökosystems forciert. Auch PS5-Besitzer profitieren vom Wandel des einstigen Konkurrenten, wenn auch auf eine etwas andere Art: Zu den nächsten Spielen, die auf der Sony-Konsole landen, gehört nicht zuletzt „Forza Horizon 5“.

Weitere Meldungen zu .

Diese News im PlayStation Forum diskutieren