Monster Hunter Wilds: Capcom kündigt Showcase zum ersten Titel-Update mit Teaser-Trailer an

„Monster Hunter Wilds“ ist seit Ende Februar erhältlich und seit dem verbringen Millionen Spieler ihre Zeit in den Verbotenen Landen auf der Jagd nach gefährlichen Kreaturen. Innerhalb von drei Tagen nach dem Release vermeldete Capcom bereits mehr als 8 Millionen verkaufte Exemplare des Action-Rollenspiels – ein neuer Rekord für das japanische Unternehmen.

Um die Spieler auch auf lange Sicht zu unterhalten, hat Capcom anhand einer Roadmap bereits zwei umfangreiche Titel-Updates für „Monster Hunter Wilds“ in Aussicht gestellt. Die erste Aktualisierung soll bereits im nächsten Monat erscheinen. Was genau die Jäger erwarten können, werden die Entwickler in einem ausführlichen Showcase präsentieren, der jetzt inklusive eines Teaser-Trailers angekündigt wurde.

Showcase zu Monster Hunter Wilds in der nächsten Woche

Demnach wird das Showcase zum ersten Titel-Update für „Monster Hunter Wild“ am kommenden Dienstag, dem 25. März 2025 um 16 Uhr unserer Zeit stattfinden. Im Zuge des Events wird Produzent Ryozo Tsujimoto alle neuen Inhalten im Detail vorstellen. Bislang ist bekannt, dass mit Mizutsune mindestens ein weiteres Monster seinen Weg ins Spiel finden wird. Die Drachen-ähnliche Kreatur zeigt sich auch im neuen Teaser-Trailer zum Showcase.

Außerdem hat Capcom bereits bestätigt, dass sich die Spieler auf eine echte Herausforderung freuen können. Demnach soll die Jagd auf „ein Monster von enormer Stärke“ eröffnet werden, das schwieriger zu erlegen sein soll, als die gehärteten Varianten. Darüber hinaus wird das Update einen neuen Treffpunkt für die Jäger integrieren und weitere Event-Quests enthalten. Neben den genauen Inhalten dürfte auf dem Showcase auch der exakte Release-Termin enthüllt werden.

Aktuell ist das erste Titel-Update „Monster Hunter Wild“ lediglich für Anfang April datiert. Im Sommer soll dann die zweite umfangreiche Aktualisierung erscheinen, zu der bislang aber noch keine Informationen vorliegen. Doch auch hier dürften die Spieler wieder mit neuen Monstern, Herausforderungen und Inhalten rechnen. Zudem hat Capcom abseits der Titel-Updates weitere neue Features, Fehlerbehebungen und Anpassungen versprochen.

„Monster Hunter Wilds“ ist seit dem 28. Februar 2025 für die PlayStation 5, Xbox Series X/S und den PC erhältlich. Aktuell verteilt Capcom auch ein kostenloses Item-Paket an alle Spieler, die sich mit einer Capcom-ID verbinden. Und aufgrund des Erfolgs, deutete Produzent Tsujimoto erst kürzlich weitere Pläne für die gesamte Reihe an, die über „Wilds“ hinausgehen sollen.

