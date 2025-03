Painkiller: Der Kult-Shooter kehrt zurück – Neuinterpretation für die PS5 angekündigt

Am gestrigen Donnerstagabend fand der Frühlings-Showcase der Future Games Show 2025 statt, der uns gleich mehrere Neuankündigungen bescherte.

Darunter die Rückkehr des ikonischen Shooters „Painkiller“, der in Form einer modernen Neuinterpretation ein Comeback feiert. Basierend auf dem Original aus dem Jahr 2004 wird die neu entworfene Version unter anderem mit einem Online-Coop für drei Spieler aufwarten. Auch ein Offline-Modus ist natürlich mit von der Partie.

Genau wie im Original nehmt ihr in den detailreichen Gotik-Umgebungen den Kampf gegen Horden von Dämonen auf und greift dabei auf ein abwechslungsreiches Arsenal an durchschlagskräftigen Waffen zurück.

Büßt im Fegefeuer für eure Sünden

Auch an der grundlegenden Geschichte hat sich in der Neuauflage von „Painkiller“ nichts geändert. Verdammt für eure Sünden, bietet euch die Stimme des Schöpfers eine Chance auf Erlösung. In der Rolle einer von vier Champions steht ihr vor der Aufgabe, Azazel aufzuhalten.

Der gefallene Engel plant, seine dämonischen Horden auf die Erde loszulassen, um diese zu erobern und seinem Willen zu unterwerfen.

Den Kampf gegen die Dämonen nehmt ihr mit übernatürlichen Kräften und neuen Fähigkeiten auf. Zu den spielerischen Neuerungen gehören Bewegungsfähigkeiten wie der Haken und das Sprinten. Jeder der vier Champions verfügt über unterschiedliche Energie, Kraft, Schaden und Gesundheit.

Ein weiteres wichtiges Element sind die Tarotkarten, die ihr in der Welt von „Painkiller“ findet und nutzen könnt, um die Fähigkeiten eines Champions zu verbessern.

Die Gameplay-Features in der Übersicht

Das Fegefeuer ist dein Spielplatz : Springe, stürze dich und schwinge dich mit dem Haken durch weitläufige Biome, während du Feinde mit einer Vielzahl neuer und klassischer Painkiller-Waffen bekämpfst.

: Springe, stürze dich und schwinge dich mit dem Haken durch weitläufige Biome, während du Feinde mit einer Vielzahl neuer und klassischer Painkiller-Waffen bekämpfst. Grauenhafte Schrecken erwarten dich : Stelle dich einer Vielzahl von Feinden, von Horden kleiner Dämonen bis hin zu gigantischen Monstern.

: Stelle dich einer Vielzahl von Feinden, von Horden kleiner Dämonen bis hin zu gigantischen Monstern. Entfessle den Schmerz : Nutze Tarotkarten, um deine Fähigkeiten zu verbessern, und kombiniere sie mit anderen Spielern, um deine Gegner zu vernichten.

: Nutze Tarotkarten, um deine Fähigkeiten zu verbessern, und kombiniere sie mit anderen Spielern, um deine Gegner zu vernichten. Einzigartige Charaktere: Wähle zwischen vier Charakteren: Ink, Void, Sol und Roch, deren Fähigkeiten sich auf Energie, Gesundheit, Kraft und Schaden verteilen.

„Painkiller“ erscheint im Herbst 2025 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S. Als Entwickler fungieren die Anshar Studios.

Weitere Meldungen zu Painkiller.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren