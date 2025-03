PlayStation VR2: Slender Man kehrt zurück und setzt auf totale Immersion – Termin und Trailer

"Slender: The Arrival VR" erscheint für PS VR2, SteamVR und Meta Quest. Das Horror-Game versetzt Spieler direkt in die beklemmende Atmosphäre des Slender-Man-Universums. Der Termin steht fest.

Slender Man ist seit längerer Zeit ein Bestandteil der digitalen Horrorkultur. Seine Präsenz erstreckt sich von Internet-Legenden bis hin zu Videospielen. Mit „Slender: The Arrival VR“ wird das Konzept des Originals für Virtual Reality adaptiert.

Entwickelt von Blue Isle Studios, kombiniert die VR-Version die überarbeitete Neuauflage des Spiels mit neuer Technik, um eine tiefere Immersion zu ermöglichen. Mitte Mai geht es los.

Die Rückkehr eines Horrorklassikers in VR

„Slender: The Arrival VR“ basiert auf dem Survival-Horror-Game, das 2013 auf Basis des Indie-Hits „Slender: The Eight Pages“ auf den Markt kam – allerdings nur mit einem Metascore von 65. Anlässlich des zehnjährigen Jubiläums wurde das Spiel 2023 mit verbesserter Grafik und erweiterten Inhalten überarbeitet. Die VR-Adaption nutzt diese aktualisierte Version und passt sie für ein immersives Spielerlebnis an.

In der Rolle von Lauren begeben sich Spieler auf die Suche nach ihrer verschwundenen Freundin Kate. Hinweise auf deren Verbleib finden sich in verstörenden Botschaften, die in ihrem verlassenen Elternhaus hinterlassen wurden.

Die Erkundung führt durch düstere Umgebungen wie dichte Wälder, abgelegene Campingplätze und verlassene Gebäude – stets mit der Gefahr, dass sich der Slender Man in der Nähe befindet.

In der VR-Version soll die beklemmende Stimmung noch intensiver sein.

Technische Umsetzung und VR-Immersion

Die Unreal Engine 5 sorgt in „Slender: The Arrival VR“ laut Entwickler für detaillierte Umgebungen, realistische Lichteffekte und eine dichte Atmosphäre. Offiziellen Angaben nach wurde der Titel mit neuen Mechaniken gezielt für Virtual Reality optimiert, um das Spielerlebnis noch intensiver zu gestalten.

Auch das haptische Feedback der PS-VR2-Sense-Controller und die Vibrationsfunktion des Headsets sollen das Gefühl der Bedrohung verstärken. Spieler können die Anwesenheit des Slender Man nicht nur sehen, sondern auch physisch spüren, wenn er näherkommt.

Der Trailer gewährt einige Einblicke in den VR-Horror.

VR-Version mit Zugänglichkeitsoptionen

Neben der verbesserten Grafik enthält „Slender: The Arrival VR“ sämtliche Neuerungen des Jubiläums-Updates, darunter erweiterte Story-Elemente und zusätzliche Charaktere. Zudem wurden Komfortoptionen integriert, um das Spiel für ein breites Publikum zugänglich zu machen.

Dazu gehören verschiedene Bewegungsmodi, einstellbare Empfindlichkeitsregler und die Wahl zwischen stehender oder sitzender Spielweise. Das interaktive VR-Menü von „Slender: The Arrival VR“ wiederum verspricht eine intuitive Steuerung und soll die Navigation in der Spielwelt erleichtern.

Selbst gruseln können sich Besitzer eines VR-Headsets schon bald: „Slender: The Arrival VR“ erscheint am 13. Mai 2025 für PlayStation VR2, SteamVR und Meta Quest.

