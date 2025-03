PlayStation, Xbox & PC: Statistik zur Beliebtheit alter Spiele zeigt die Probleme der Branche auf

Die letzten Jahre machten deutlich, dass mittlerweile auch namhafte Triple-A-Blockbuster mit Live-Service-Titeln um die Gunst beziehungsweise die Zeit der Spieler buhlen und dabei nicht selten den Kürzeren ziehen. Untermauert wird das Ganze von einer Statistik der Marktforscher von Newzoo.

Newzoo versorgt uns in monatlichen Abständen mit den Charts zu den meistgespielten Titeln und präsentierte auf der Game Developers Conference eine neue Statistik zum Nutzerverhalten der Spieler. Wie die Statistik verdeutlicht, haben es neue Spiele immer schwerer, sich gegen etablierte Titel durchzusetzen. Vor allem Live-Service- und Multiplayer-Spiele machen den Entwicklern dabei zu schaffen.

Den Statistiken von Newzoo zufolge entfielen auf den PlayStation- und Xbox-Konsolen im letzten Jahr gerade einmal 15 Prozent der Spielzeit auf Titel, die auch 2024 veröffentlicht wurden. Noch drastischer fällt dieser Wert auf dem PC aus. Hier machten Neuveröffentlichungen aus dem Jahr 2024 gerade einmal acht Prozent der Spielzeit aus.

So beliebt sind alte Spiele auf den unterschiedlichen Plattformen

Weiter berichtet Newzoo, dass auf den PlayStation-Konsolen im letzten Jahr 44 Prozent der Spielzeit auf Titel entfiel, die mittlerweile mehr als sechs Jahre alt sind. Auf den Xbox-Systemen liegt dieser Wert bei 49 Prozent, während es auf dem PC sogar 67 Prozent sind. Für 25 Prozent der Spielzeit auf dem PC waren 2024 Titel verantwortlich, die zwei bis fünf Jahre alt waren.

Zu den meistgespielten PC-Titeln im letzten Jahr gehörten „Counter Strike 2 & GO“ (7,1%), „League of Legends“ (6,4%), „Roblox“ (6,2%), „DOTA 2“ (5,8%) und „Fortnite“ (5,4%).

Wie Newzoo ausführt, legte die Zeit, die Nutzer mit Videospielen verbrachten, im letzten Jahr erneut zu. Unter dem Strich konnte die Branche davon jedoch kaum profitieren, da sich die gestiegene Spielzeit auf wenige Triple-A-Titel konzentrierte. Dies macht sich auch an der folgenden Statistik bemerkbar.

Laut dem Bericht spielten PC-Spieler im Jahr 2024 durchschnittlich zehn unterschiedliche Titel. Selbiges gilt für PlayStation-Nutzer, während es Xbox-Besitzer auf durchschnittlich neun Titel brachten, die von ihnen im letzten Jahr gespielt wurden. Spieler mussten jedes Spiel mindestens zwei Stunden lang gespielt haben, damit dieses berücksichtigt wurde.

„Die Spielgewohnheiten verfestigen sich zu weniger Spielen, was den adressierbaren Markt für neue Produkteinführungen reduziert“, ergänzte Newzoo.

Umsätze mit Vollpreisspielen waren 2024 rückläufig

Abschließend warfen die Marktforscher einen Blick auf die Entwicklung des Videospielmarkts im Jahr 2024. Der Bericht zeigt, dass die jährlichen Umsätze aus dem Verkauf von Vollpreisspielen auf den Konsolen bei rund 19,9 Milliarden US-Dollar lagen.

Im Vergleich mit dem Vorjahr entspricht dies einem Rückgang von 14 Prozent. Eine Entwicklung, die allerdings nicht nur auf die Beliebtheit älterer Spiele beziehungsweise Live-Service-Titel zurückzuführen ist.

Hinzukommt, dass im Jahr 2023 deutlich mehr große Blockbuster erschienen, die sich zu kommerziellen Erfolgen entwickelten. Darunter „Baldur’s Gate 3“ oder „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“. 2024 hingegen kam es gleich mehrfach vor, dass große Neuveröffentlichungen die in sie gesteckten Erwartungen nicht erfüllen konnten.

Hier sind insbesondere „Star Wars Outlaws“ und „Dragon Age: The Veilguard“ hervorzuheben, die sich 2024 schlechter als erwartet verkauften.

