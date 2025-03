PS5 & PS4: Weekend-Sale mit PS-Plus-Frühzugang zu den Frühlingsangeboten gestartet

PS-Plus-Mitglieder erhalten frühen Zugang zu den Frühlingsangeboten im PlayStation-Store. Der vollständige Sale startet voraussichtlich in der kommenden Woche mit allerlei Deals für PS4 und PS5.

Sony hat im PlayStation-Store zum Wochenende eine neue Rabattaktion gestartet, die PlayStation-Plus-Mitgliedern einen exklusiven Frühzugang bietet. Große Titel sowie Indie-Spiele sind mit teils hohen Preisnachlässen im Angebot.

Kein seltener Gast in den Sales ist „Assassin’s Creed Valhalla“. Der Open-World-Titel von Ubisoft, in dem Spieler als Wikinger Eivor England erobern, ist um 75 Prozent reduziert und kostet nun 17,49 Euro statt 69,99 Euro – passend zum Launch von „Assassin’s Creed Shadows“.

Auch „Lies of P“, das düstere Soulslike-Spiel, inspiriert von der Geschichte von Pinocchio, ist günstiger zu haben. Der Preis sank um 40 Prozent auf 35,99 Euro. DLC-Nachschub naht. Rennspiel-Fans kommen ebenfalls auf ihre Kosten: „Need for Speed Unbound“ ist mit einem Rabatt von 90 Prozent für 7,99 Euro statt 79,99 Euro erhältlich.

Piraten, Lego und fremde Welten

Wer auf der Suche nach actiongeladenen Shooter-Erlebnissen ist, könnte an „Borderlands 3“ interessiert sein. Der beliebte Loot-Shooter ist für 6,99 Euro statt 69,99 Euro verfügbar – ein Rabatt von 90 Prozent. Ebenso günstig ist die Standard-Version von „Back 4 Blood“, dem Koop-Zombie-Shooter im Stil von „Left 4 Dead“, das jetzt für 6,99 Euro zu haben ist.

Auch „Avatar: Frontiers of Pandora“, das auf James Camerons Filmwelt basiert, ist mit 67 Prozent Rabatt für 26,39 Euro verfügbar. In der offenen Spielwelt erkunden Spieler den Planeten Pandora aus der Ego-Perspektive. Für Fans von Star Wars gibt es zudem „Lego Star Wars: Die Skywalker Saga“ für 11,99 Euro, was einem Rabatt von 80 Prozent entspricht.

In der Fighting-Game-Szene wurde „Mortal Kombat 1“ als einer der favorisierten Genrevertreter des Jahres 2023 gefeiert. Das Spiel ist nun für 16,49 Euro statt 49,99 Euro erhältlich. Ein weiteres Highlight ist „Sea of Thieves“, ein Piraten-Abenteuer, das jetzt für 23,99 Euro statt 39,99 Euro verfügbar ist.

Wer lieber strategisch spielt, kann sich über „Sid Meier’s Civilization 6“ freuen. Der rundenbasierte Strategieklassiker ist mit 80 Prozent Rabatt für 5,99 Euro im Angebot.

Weitere Angebote im Überblick

Batman: Arkham Knight : 3,99 Euro (-80%)

: 3,99 Euro (-80%) Brothers: A Tale of Two Sons Remake : 9,99 Euro (-50%)

: 9,99 Euro (-50%) Detention : 5,49 Euro (-50%)

: 5,49 Euro (-50%) Dirt Rally 2.0 : 14,99 Euro (-50%)

: 14,99 Euro (-50%) Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes : 24,99 Euro (-50%)

: 24,99 Euro (-50%) Eiyuden Chronicle: Rising : 4,49 Euro (-70%)

: 4,49 Euro (-70%) Ghostrunner 2 : 9,99 Euro (-75%)

: 9,99 Euro (-75%) Grand Theft Auto 5 : 19,99 Euro (-50%)

: 19,99 Euro (-50%) Grounded : 19,99 Euro (-50%)

: 19,99 Euro (-50%) Guilty Gear -Strive- : 19,99 Euro (-50%)

: 19,99 Euro (-50%) L. A. Noire : 19,99 Euro (-50%)

: 19,99 Euro (-50%) Lego Harry Potter Collection : 4,99 Euro (-75%)

: 4,99 Euro (-75%) Mafia: Definitive Edition : 7,99 Euro (-80%)

: 7,99 Euro (-80%) Marvel’s Guardians of the Galaxy : 10,49 Euro (-85%)

: 10,49 Euro (-85%) Plants vs. Zombies Garden Warfare : 5,99 Euro (-70%)

: 5,99 Euro (-70%) Red Dead Redemption 2 : 14,99 Euro (-75%)

: 14,99 Euro (-75%) Star Wars Battlefront Ultimate Edition : 4,99 Euro (-75%)

: 4,99 Euro (-75%) Star Wars Outlaws : 39,99 Euro (-50%)

: 39,99 Euro (-50%) The Elder Scrolls 5: Skyrim Anniversary Edition : 18,14 Euro (-67%)

: 18,14 Euro (-67%) The Quarry : 9,74 Euro (-87%)

: 9,74 Euro (-87%) Undisputed: 44,99 Euro (-25%)

Die Frühzugänge für Inhaber einer PS-Plus-Mitgliedschaft umfassen insgesamt 189 Angebote. Die vollständige Übersicht ist im PlayStation-Store einsehbar.

Weitere Deals im PlayStation-Store:

Falls die aktuellen Deals nicht zusagen, gibt es für PS-Plus-Abonnenten auch „Gratis-Nachschub“: Die März-Neuzugänge für Extra und Premium wurden kürzlich freigeschaltet. Auch der Essential-Drop ist längst da.

