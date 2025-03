Spiel geehrt, Entwickler gefeuert: Life is Strange gewinnt Award, allerdings mit einer unrühmlichen Übergabe

„Life is Strange: Double Exposure“ erhielt bei den Game Developers Choice Awards 2025 den Preis für sozialen Einfluss. Offiziell wurde die Auszeichnung allerdings nicht entgegengenommen, was einen Grund hat.

Die Game Developers Choice Awards gelten als eine der wichtigsten Auszeichnungen in der Videospielbranche. In diesem Jahr wurde „Life is Strange: Double Exposure“ in der Kategorie Social Impact geehrt – eine Anerkennung für den gesellschaftlichen Einfluss.

Doch während andere Preisträger jubelnd ihre Trophäen entgegennahmen, blieb der Platz des Entwicklers Deck Nine Games leer. Für die Abwesenheit gibt es einen ernüchternden Grund.

Ein Preis ohne Preisträger

Nach schwachen Verkaufszahlen und wiederholten Kündigungswellen bei Deck Nine Games war zum Zeitpunkt der Verleihung niemand aus dem Entwicklerteam für eine offizielle Entgegennahme vor Ort.

Elizabeth Ballou, zwischenzeitlich gekündigte Narrative Designerin des Spiels, kommentierte auf Bluesky: „Passenderweise war niemand da, um den GDCA-Preis entgegenzunehmen, den Double Exposure gewonnen hat. Denn wir wurden alle entlassen.“

Sie ergänzte: „Einige von uns sind auf der GDC, aber wir wussten nicht einmal, dass wir nominiert waren. Also war niemand darauf vorbereitet, etwas entgegenzunehmen.“

Auch der Journalist Stephen Totilo, der die Preisverleihung hinter der Bühne verfolgt hatte, stellte fest: „Bei fast jedem Siegerspiel kamen strahlende Leute mit ihrer Trophäe in der Hand vorbei. Besonders auffällig war, dass bei Life is Strange, dem Gewinner des Social Impact Awards, niemand da war.“

Erst später nahm ein Teil des für „Life is Strange: Double Exposure“ verantwortlichen Teams, das unabhängig an der Veranstaltung teilnahm, die Trophäe entgegen – jedoch anonym und ohne öffentlichen Moment der Ehrung.

Wiederholte Entlassungen bei Deck Nine Games

„Life is Strange: Double Exposure“ – im PS-Store momentan mit 40 Prozent Rabatt erhältlich – erschien im Oktober 2024 und stellte die jüngste Erweiterung des Franchises dar, das ursprünglich von Dontnod Entertainment entwickelt wurde. Während das Spiel von einigen Kritikern positiv aufgenommen wurde, äußerten sich viele Fans kritisch zu erzählerischen Entscheidungen und der technischen Umsetzung.

Die Verkaufszahlen blieben hinter den Erwartungen zurück, was für Publisher Square Enix einen finanziellen Verlust bedeutete. In den Monaten nach der Veröffentlichung kam es bei Deck Nine Games zu einem Stellenabbau. Es war bereits die dritte Massenentlassung im Studio innerhalb von zwei Jahren.

CEO Mark Lyons schrieb: „Diese Entscheidung ist uns sehr schwergefallen und spiegelt die herausfordernden Zeiten wider, mit denen viele Unternehmen unserer Branche derzeit konfrontiert sind.“

Trotz des holprigen Starts hatte Deck Nine Games offenbar langfristige Pläne für das Franchise. Game Director Jon Stauder betonte noch im November: „Egal, was irgendjemand über bestimmte kreative Entscheidungen denkt, die für Double Exposure getroffen wurden: Ich denke, es ist wichtig, dass die Leute verstehen, dass sie alle mit Absicht gemacht wurden.“

Man habe gründlich über jede einzelne Entscheidung nachgedacht und das Beste getan, um den Grundstein zu legen. Weiter erklärte er: „Das Ende soll nur sagen, dass wir einen Plan für die Zukunft haben.“ Ob und wie dieser Plan nach den internen Umstrukturierungen umgesetzt wird, bleibt jedoch offen.

