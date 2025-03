Split Fiction: Film-Adaption entfacht Bieterkrieg – Welches Studio sichert sich die Rechte am Videospiel-Hit?

„Split Fiction“ zählt in diesem Jahr zu den bisher größten Erfolgen und jetzt wurde bekannt, dass sich auch eine Verfilmung des Koop-Hits in Arbeit befinden soll. Einem Bericht zufolge streiten sich derzeit mehrere Top-Studios aus Hollywood um die Rechte für die Film-Adaption.

Mit „Split Fiction“ ist es den Hazelight Studios gelungen, einen der größten Erfolge des bisherigen Jahres abzuliefern. So gilt der Koop-Hit aufgrund seiner hervorragenden Test-Wertungen als der bislang best bewertete Titel des Jahres. Und auch die Verkaufszahlen können sich sehen lassen: Allein in der ersten Woche nach dem Release wurden mehr als 2 Millionen Exemplare abgesetzt.

Aufgrund des großen Interesses rund um „Split Fiction“ hat es auch nicht lange gedauert, bis die Film-Branche auf das Spiel aufmerksam geworden ist. So ist jetzt ein Bericht aufgetaucht, demzufolge sich bereits eine Film-Adaption in Arbeit befinden soll. Doch zunächst sei ein Bieterstreit um die Rechte entbrannt, da gleich mehrere Studios das neuste Werk von Hazelight auf die Leinwand bringen wollen.

Hollywood-Studios streiten sich um die Filmrechte

Dass sich eine Film-Adaption von „Split Fiction“ bereits in der Mache befindet, meldete jetzt das Magazin Variety in einem Exklusivbericht. Demnach bestätigten gleich mehrere Quellen auf der Game Developers Conference (GDC), die seit Montag in San Francisco stattfindet, dass das Projekt Gestalt annimmt. Doch aktuell stehe noch nicht fest, welches Studio sich um die Produktion kümmert wird.

Stattdessen würde sich derzeit eine ganze Reihe von Top-Studios aus Hollywood einen Wettlauf um die Rechte für die Film-Adaption liefern. Zum Verkauf stehe ein Gesamtpaket aus der Besetzung, den Autoren und dem Regisseur, das jetzt erworben und vom Medienunternehmen Story Kitchen angeboten wird. Eine Stellungnahme seitens Entwickler Hazelight und Story Kitchen steht bislang aber noch aus.

Auch It Takes Two soll verfilmt werden

„Split Fiction“ ist nicht das einzige Spiel von Hazelight, dass den Sprung auf die Leinwand schaffen soll. Bereits Anfang 2022 wurde bestätigt, dass auch „It Takes Two“ verfilmt werden soll. Auch in diesem Projekt ist Story Kitchen involviert, während die Amazon Studios und Seven Bucks Productions ebenfalls beteiligt sind. Handfeste Details liegen aber noch nicht vor. Berichten zufolge soll jedoch Dwayne „The Rock“ Johnson als Produzent und womöglich auch Darsteller fungieren.

Wie es mit der Verfilmung von „Split Fiction“ weiter geht, bleibt ebenso abzuwarten. Das Koop-Abenteuer ist seit dem 6. März 2025 für die PS5, Xbox Series X/S und den PC erhältlich. Die Geschichte des Spiels erzählt von den beiden Autorinnen Mio und Zoe, die auf der Suche nach einem lukrativen Buchvertrag bei einem zwielichtigen Verlagshaus landen. Durch einen Unfall landen die beiden schließlich in einer Simulation ihrer eigenen Geschichte und reisen durch Sci-Fi- und Fantasy-Welten.

Weitere Meldungen zu Split Fiction.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren