Vampire The Masquerade – Bloodlines 2: Release-Termin in Sicht? ESRB-Einstufung lässt hoffen

Die Anzeichen verdichten sich, das „Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2“ endlich in diesem Jahr erscheinen wird. Das ein Release-Termin womöglich schon bald bekannt gegeben wird, deutet jetzt eine ESRB-Einstufung des düsteren Action-Rollenspiels an.

Die Entwicklung von „Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2“ ist eine äußerst turbulente Geschichte: Ursprünglich angekündigt wurde die Fortsetzung zum Kultklassiker „Vampire: The Masquerade – Bloodlines“ aus dem Jahr 2004 bereits 2019. Die Arbeiten übernahm das Studio Hardsuit Labs, doch im Laufe der Zeit kam es zu internen Problemen und das Projekt lag zwischenzeitlich auf Eis.

Nachdem die Zukunft zunächst ungewiss war, übernahm 2021 das britische Studio The Chinese Room („Still Wakes the Deep“) die Entwicklung und überarbeitete „Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2“ nahezu komplett. Zuletzt erfolgte eine weitere Release-Verschiebung im vergangenen August, doch jetzt scheint die Veröffentlichung endlich näherzurücken.

ESRB erteilt Bloodlines 2 eine Altersfreigabe

Dass der finale Release-Termin von „Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2“ womöglich bald bekannt gegeben werden könnte, lässt nun eine Alterseinstufung des amerikanischen Entertainment Software Rating Board (ESRB) vermuten. Das Prüfgremium hat dem kommenden Action-Rollenspiel die höchste Altersfreigabe erteilt. Verantwortlich dafür ist vor allem die Darstellung von Blut und intensiver Gewalt sowie anzüglicher Themen.

Wie sich dem Bericht des ESRB entnehmen lässt, helfen die Spieler zwei Vampiren bei der Rückerlangung ihrer Kräfte, um einen Aufstand zu beenden. Dafür erkundet man aus der Ich-Perspektive die Stadt, untersucht Morde und interagiert mit Charakteren. In den Kämpfen kommen physische Angriffe und übernatürliche Kräfte wie Telekinese und Besessenheit zum Einsatz. Auch Stealth-Taktiken sind möglich.

Release für die erste Jahreshälfte 2025 geplant

Da das ESRB „Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2“ erfolgreich geprüft hat, ist davon auszugehen, dass sich das Action-Rollenspiel mittlerweile in einem relativ weit fortgeschrittenen Zustand befindet. Ohnehin gab Publisher Paradox Interactive zuletzt bekannt, dass man eine Veröffentlichung in der ersten Jahreshälfte 2025 anstrebe. Die Alterseinstufung deutet darauf hin, dass dieses Vorhaben klappt und den Fans eine weitere Release-Verschiebung erspart bleibt.

„Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2“ führt Spieler in die moderne Metropole Seattle, die jedoch am Rande eines offenen Krieges zwischen den verschiedenen Vampirfraktionen steht. In der Rolle eines uralten Vampirs gilt es, diesen Aufstand zu beenden. Dafür können sich die Spieler den verschiedenen Clans anschließen, wodurch die Handlung und auch der Spielstil maßgeblich beeinflusst werden soll.

