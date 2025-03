75 Prozent Rabatt: Portal-Alternative für PS5 & PS4 jetzt so günstig wie nie zuvor

Ihr strengt euren Denkapparat gerne etwas an und schreckt auch vor komplexeren Kopfnüssen nicht zurück? Dann hält der PS Store aktuell vielleicht ein ziemlich passendes Angebot für euch bereit. Derzeit ist der First-Person-Puzzler „The Entropy Centre“ für die PS5 und PS4 nämlich so günstig wie noch nie zuvor erhältlich.

Das Spiel wurde ursprünglich im November 2022 veröffentlicht, machte durch gute Test-Wertungen auf sich aufmerksam und wurde als gelungene „Portal“-Alternative bezeichnet. Gültig ist das Angebot im PS Store noch bis zum 27. März 2025 um 0:59 Uhr.

75 Prozent auf The Entropy Center

Um den absoluten PSN-Bestpreis zu ermöglichen, gewährt Sony einen Rabatt in Höhe von 75 Prozent. Dadurch werden für „The Entropy Centre“ nur noch 6,24 Euro fällig – viel günstiger wird es wohl vorerst nicht mehr werden. Normalerweise werden für das Puzzlespiel 24,99 Euro veranschlagt.

Dass „The Entropy Centre“ dem Titel als „Portal“-Alternative auch tatsächlich gerecht wird, offenbart ein Blick auf die Bewertungen. Auf der Bewertungsplattform Metacritic steht für die PS5-Version aktuell ein Metascore von 81 Punkten zu Buche. Die Spieler im PS Store haben zudem 4,32 von maximal 5 Sternen verteilt.

Gelobt wird vor allem das innovative Feature der Zeitmanipulation – das Herzstück von „The Entropy Centre“. So werden die Rätsel oft als clever und herausfordernd bezeichnet, während auch das geheimnisvolle Sci-Fi-Setting zu überzeugen weiß. Zudem werden die Rätsel durch eine spannende Geschichte zusammengebunden, während die KI ASTRA als unterhaltsame und humorvolle Begleitung beschrieben wird – GLaDOS lässt grüßen.

Obwohl die Zeitmanipulation interessante Rätsel ermöglicht, wird das Gameplay von „The Entropy Centre“ von einigen Spielern als zu eintönig empfunden. Außerdem soll der Schwierigkeitsgrad nicht so gut ausbalanciert sein. Während einige Rätsel zu einfach sind, werden andere als deutlich zu schwierig empfunden.

Knifflige Rätsel durch Zeitmanipulation lösen

In „The Entropy Centre“ wurde die Erde aufgrund eines mysteriösen Ereignisses verwüstet. In der Rolle von Technikerin Aria, der vermeintlich letzten lebenden Person, müssen die Spieler in der titelgebenden Raumstation herausfinden, was zum Aussterben der Menschheit geführt hat. Um die Geheimnisse der riesigen Station lüften zu können, wird sie von einer KI namens ASTRA unterstützt.

Das wichtigste Werkzeug von Aria ist ein spezielles Gerät, mit dem sie Objekte in der Zeit zurückschicken kann. Dadurch lassen sich im Spiel die zahlreichen Rätsel und Herausforderungen meistern. Wer die Handlung des Spiels abgeschlossen hat, kann sich obendrein den von der Community erstellten Aufgaben stellen, die mit dem Level-Editor der PC-Version entworfen werden können.

