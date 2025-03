Dauerhaft aufgeladene Controller: Sony-Patent könnte zu einem echten Gamechanger werden

In der Vergangenheit sorgten Patente aus dem Hause Sony immer wieder für Gesprächsstoff. Zuletzt rückten dabei vor allem KI-Techniken in den Fokus, die beispielsweise den Spieler zeitweise überflüssig machen oder Latenzprobleme beheben könnten.

In eine andere Richtung bewegt sich ein Patent, das die Kollegen von Tech4Gamers entdeckten. Das besagte Patent wurde Anfang März veröffentlicht und beschreibt eine Technologie, die Photovoltaik-Elemente nutzt, um einen Controller mit Solarenergie zu versorgen und zu laden.

Sollte das Patent Serienreife erlangen, könnten die Zeiten, in denen die Spieler ihren Controller mittels eines Kabels oder einer Docking-Station aufladen müssen, irgendwann vorbei sein.

Controller zukünftig nicht mehr auf externe Stromquellen angewiesen?

Sonys Patent trägt den Namen „Operation Device“ und beschreibt einen PlayStation-Controller mit Photovoltaikelementen, den Grundbausteinen von Solarzellen. Diese Solarzellen verfügen über die grundlegende, aber entscheidende Funktion, Strom zu erzeugen und diese für eine spätere Verwendung in einer Batterie beziehungsweise einem Akku zu speichern.

Weiter heißt es in der Beschreibung des Patents, dass die Akkus herkömmlicher Controller oftmals im ungünstigsten Moment leer gehen. Nicht selten, wenn gerade kein Ladegerät zur Hand ist. Solarbetriebene Controller könnten dieses Problem lösen.

In der Praxis sollen die Photovoltaikelemente des Controllers den internen Akku bei Lichteinwirkung selbstständig aufladen. Wie Sony in dem Patent betont, werden die dafür nötigen Elemente so an dem Controller angebracht, dass die Spieler sie mit ihren Händen nicht verdecken.

Dies führt dazu, dass der Aufladevorgang auch beim Spielen erfolgen kann. Ausreichend Sonnenlicht natürlich vorausgesetzt.

Patente erlangen oftmals nicht die Serienreife

Auch wenn das Patent erst Anfang März veröffentlicht wurde, experimentiert Sony bereits seit längerer Zeit mit dem innovativen Konzept. Die Anmeldung des Patents nahm Sony nämlich schon am 30. August 2023 vor.

Abschließend müssen wir natürlich darauf hinweisen, dass ein eingereichtes Patent nicht zwangsläufig bedeutet, dass die beschriebenen Konzepte und Techniken wirklich zum Einsatz kommen. Oftmals sichern Unternehmen ihre Ideen mit Patenten ab, ohne dass diese Serienreife erlangen.

Ob das Ganze auch auf die Controller mit Photovoltaikelementen zutrifft, bleibt abzuwarten. Zumindest in der Theorie könnte sich das Konzept aber sicherlich zu einem echten Gamechanger entwickeln.

Weitere Meldungen zu DualSense, PS5.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren