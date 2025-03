God of War: PlayStation feiert 20 Jahre Kratos und blickt mit emotionalem Tributvideo zurück 

Am heutigen Tag feiert die „God of War“-Reihe ihr 20. Jubiläum - am 22. März 2005 wurde das erste Abenteuer mit dem grimmigen Spartaner Kratos für die PS2 veröffentlicht. Das nahm sich Sony zum Anlass, um mit einem emotionalen Tributvideo auf die Geschichte des ikonischen Charakters zurückzublicken.

Heute vor genau 20 Jahren, am 22. März 2005, erblickte „God of War“ in Nordamerika das Licht der Welt und legte den Grundstein für ein Stück der heutigen Videospielgeschichte. Entwickelt von Sony Santa Monica unter der kreativen Leitung von David Jaffe, schlüpften Spieler in die Rolle des spartanischen Kriegers Kratos, der sich auf einen blutigen Rachefeldzug gegen die Götter der griechischen Mythologie begab.

Das Spiel wurde zu einem sofortigen Erfolg und zog neben zwei direkten Fortsetzungen auch ein Prequel („God of War: Ascension“) und zwei PSP-Ableger („God of War: Chains of Olympus“, „God of War: Ghost of Sparta“) nach sich. 2018 wagte die Reihe mit „God of War“ einen Neuanfang und verlegte die Handlung in die nordische Mythologie. Mit einem überarbeiteten Gameplay und einer tiefgründigen Geschichte zeigte Kratos eine neue Seite, etablierte sich als Vaterfigur und führte die Serie zu neuen Höhen.

Tributvideo blickt auf 20 Jahre God of War zurück

Um das 20-jährige Jubiläum von „God of War“ sowie das beeindruckende Erbe von Kratos gebührend zu feiern und die wichtigsten Momente der Reihe Revue passieren zu lassen, hat Sony jetzt ein emotionales Tributvideo veröffentlicht. Außerdem teilten die Entwickler folgende Nachricht: „Im Namen aller bei Santa Monica Studio möchten wir uns bei allen Fans bedanken, die uns über die Jahre hinweg unterstützt haben. Ihr seid diejenigen, die es möglich gemacht haben, dass God of War diesen Meilenstein erreicht hat, und wir sind unendlich dankbar, dass ihr uns die Möglichkeit gegeben habt, weiterhin kreativ zu sein.“

Neben dem Tributvideo hat Sony Santa Monica zum Jubiläum auch die „Dark Odyssey Collection“ veröffentlicht. Dieses kostenlose Paket, das ab sofort für Besitzer von „God of War: Ragnarök“ auf allen Plattformen zum Download bereitsteht, enthält eine Reihe von kosmetischen Extras. Fans können Kratos, Atreus und Freya in einem nostalgischen Look erstrahlen lassen, der an die klassischen „God of War“-Spiele erinnert. Die Entwickler haben zudem spezielle Codes geteilt, mit denen sich PlayStation-Besitzer einen exklusiven, kostenlosen Avatar im PS Store sichern können.

Wie geht es mit God of War weiter?

Gerüchten zufolge arbeitet Sony Santa Monica an einer Remastered Collection der klassischen „God of War“-Spiele, die neben den drei Hauptteilen auch das Prequel und die beiden PSP-Ableger umfassen soll. Die Hoffnung der Fans war groß, dass diese Neuauflagen im Rahmen des 20-jährigen Jubiläums enthüllt werden, doch bisher haben die Entwickler keine offizielle Ankündigung getätigt. Die Fans müssen sich also möglicherweise noch etwas länger gedulden, bis sie Kratos‘ ursprüngliche Abenteuer in neuem Glanz erleben können.

Darüber hinaus befindet sich bei Sony Santa Monica bereits das nächste „God of War“ in der Entwicklung, was durch zahlreiche Stellenausschreibungen untermauert wird. Obwohl offizielle Details noch ausstehen, brodelt die Gerüchteküche. Es wird spekuliert, dass Kratos womöglich in ein völlig neues mythologisches Setting eintauchen könnte. Allerdings gibt es auch Berichte, die auf ein Prequel oder einen Neustart hindeuten und ein jüngerer Kratos in Griechenland in den Fokus gerückt wird.

Abseits der Videospiele befindet sich zudem eine Serien-Adaption von „God of War“ in der Mache. Das Projekt wurde bereits Ende 2022 angekündigt und entsteht in Zusammenarbeit mit Amazon Prime Video, die bereits zwei Staffeln bestellt haben. Hauptverantwortlich für die Serie ist Roger D. Moore, der als Showrunner, Autor und ausführender Produzent fungieren wird. Außerdem ist auch Cory Barlog, der Creative Director der beiden letzten Spiele, beteiligt. Ein Termin für die Adaption, die der Vorlage treu bleiben soll, ist noch nicht bekannt.

