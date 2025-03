GTA 6: Verschiebung hätte nicht nur Auswirkungen auf Rockstar, so ein Analyst

Take-Two gibt den Veröffentlichungszeitraum für „GTA 6“ weiterhin mit Herbst 2025 an. Die gesamte Spielewelt lechzt nun schon seit geraumer Zeit nach einem konkreten Termin, während es immer wieder Gerüchte um eine Verschiebung gibt.

Doch nicht nur die Fans wollen wissen, wann sie endlich in „Grand Theft Auto 6“ loslegen können. Andere Unternehmen in der Gaming-Branche planen ihre Veröffentlichung um den Release des nächsten Brockens aus dem Hause Rockstar herum. Darum hätte eine mögliche Verschiebung auch gravierende Auswirkungen, meint nun ein Analyst.

Spiel könnte andere Unternehmen in den Ruin treiben

Die Pläne vieler Spielestudios würden für die nahe Zukunft von der Veröffentlichung von „GTA 6“ abhängen, so Ben Porter, Director of Consulting bei der Spieleindustrie-Informationsfirma Newzoo. Erscheint der Titel wirklich noch in diesem Jahr oder entscheiden sich die Verantwortlichen doch noch für eine Verschiebung? Eine falsche Einschätzung könnte für diese Firmen katastrophale Folgen haben, so der Analyst.

„Wenn Sie eine Spielefirma sind, die mit Spannung auf die Veröffentlichung von GTA 6 wartet und es sich dann um drei, vier, fünf, sechs Monate verzögert, was machen Sie dann?“, so Porter in einem Interview mit den Kollegen von PC Gamer auf der GDC 2025.

„Entweder muss man in der Lage sein, in dieses große schwarze Loch zu starten, das jetzt offen gelassen wurde, oder man muss seine Run-Rate um weitere sechs Monate verlängern – ich bin mir sicher, dass einige Unternehmen dadurch in den Ruin getrieben werden, oder?“

Es ist nicht unüblich, dass Studios ihre Projekte um größere Veröffentlichungen herum planen. Und kein anderes Spiel wird derzeit wohl so heiß erwartet, wie der nächste Titel der „GTA“-Reihe. Eine Verzögerung des Spiels würde auch die Pläne anderer Studios beeinflussen. Besonders für Entwickler, die finanziell weniger gut dastehen, könnte dies schwerwiegende Folgen haben.

Verzögerung könnte aber auch als Chance genutzt werden

Allerdings muss eine kurzfristige Verschiebung nicht nur negative Auswirkungen haben. Unternehmen könnten die entstandene Lücke auch nutzen, um ihre eigenen Projekte ins Rampenlicht zu rücken.

Allgemein gebe es Hoffnungen, dass die Spieleindustrie als Ganzes durch die Veröffentlichung von „GTA 6“ einen Aufschwung erfahren könnte, so Porter. Allerdings bezweifelt der Analyst, dass das Spiel zu einem allgemeinen Auftrieb beitragen wird.

„Es wird sicherlich einen Effekt haben“, so Ben Porter. „Es wird die Aufmerksamkeit der Investoren wieder auf den Spielemarkt lenken und so weiter. Aber jeder, mit dem wir sprechen, versucht, dem großen Eisberg, der GTA 6 ist, aus dem Weg zu gehen. Jeder versucht, sein Spiel vorzuziehen, sein Spiel zu verzögern. Ihre Strategie ist es, aus dem Weg zu gehen. Wenn sich also alle so verhalten, wie glauben Sie dann, dass dies die Spieleindustrie wiederbeleben wird?“

Quelle: PC Gamer, Insider Gaming

Weitere Meldungen zu GTA 6, Grand Theft Auto 6.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren