Harry Potter: Eigenständiges Online-Spiel abseits von Hogwarts Legacy 2 in Entwicklung?

Bei Avalanche Software soll sich parallel zu „Hogwarts Legacy 2“ auch ein Online-Multiplayer-Spiel im „Harry Potter“-Universum in der Entwicklung befinden. Darauf deuten jetzt zumindest aktuelle Stellenausschreibungen des Studios hin.

Mit „Hogwarts Legacy“ lieferte Avalanche Software eines der erfolgreichsten Videospiele der letzten Jahre ab. Das magische Open-World-Rollenspiel wurde 2023 veröffentlicht und war eines der meistverkauften Spiele des Jahres. Auch in darauffolgenden Monaten war das Interesse ungebrochen und so konnten bis Oktober 2024 weltweit über 30 Millionen Exemplare verkauft werden.

Damit übertraf „Hogwarts Legacy“ sämtliche Erwartungen von Publisher Warner Bros. Games und dementsprechend war es auch nicht verwunderlich, dass im vergangenen November eine Fortsetzung bestätigt wurde. Doch offenbar arbeitet Avalanche neben „Hogwarts Legacy 2“ auch noch an einem eigenständigen Online-Multiplayer-Spiel im „Harry Potter“-Universum.

Stellenausschreibungen deuten auf Online-Spiel im Harry-Potter-Universum hin

Dass Avalanche Software ein weiteres „Harry Potter“-Projekt in der Entwicklung hat, deuten jetzt zumindest aktuelle Stellenausschreibungen (via Gamerant) an, die auf der offiziellen Webseite von Warner Bros. zu finden sind. Demnach stellt das Studio derzeit neue Mitarbeiter für ein „Online-Multiplayer-RPG“ ein. Weitere Hinweise auf die Existenz des Spiels kommen zudem vom bekannten Leaker XoX_LEAK.

Wie der Insider in einem Beitrag auf dem Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) erwähnt, führt das Entwicklerteam aktuell eine Umfrage durch, um Feedback für ein kommendes Online-Multiplayer-Spiel einzuholen. Dabei werden Präferenzen bezüglich Lobby-Systemen – menübasiert oder lobbybasiert wie in „Helldivers 2“ – sowie Optionen zur Charakter- und Profilanpassung und zur Förderung des Gemeinschaftsgefühls abgefragt.

Publisher Warner Bros. Games zog zuletzt mehreren Projekten den Stecker

Da weder Avalanche noch Warner Bros. Games die Existenz eines Online-Spiels im „Harry Potter“-Universum bestätigt haben, sollten die Angaben mit Vorsicht genossen werden. Doch die Stellenausschreibungen und die Umfrage scheinen eindeutig. Allerdings wäre es auch möglich, dass das Multiplayer-Projekt noch vor der Fertigstellung eingestellt wird.

Zuletzt sorgte Warner Bros. Games für Aufsehen, als das langjährige Entwicklerstudio Monolith geschlossen wurde. Die Mitarbeiter werkelten an einem „Wonder Woman“-Spiel, das jedoch eingestampft und nicht mehr erscheinen wird. Kurz darauf enthüllte auch der bekannte Bloomberg-Journalist Jason Schreier eine Liste mit DC-Spielen, deren Entwicklung Warner Bros. Games im Laufe der letzten 10 Jahre frühzeitig beendete.

Neben der Entwicklung von „Hogwarts Legacy 2“ und dem mutmaßlichen „Harry Potter“-Multiplayer-Spiel soll Avalanche Software Berichten zufolge auch an zusätzlichen Inhalten für „Hogwarts Legacy“ arbeiten. Es wird spekuliert, dass eine „Definitive Edition“ des Rollenspiels geplant ist, die mit neuen Inhalten und einer erweiterten Spielzeit von etwa 10 bis 15 Stunden aufwarten könnte.

