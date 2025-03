Metal Eden: PS5-Demo angekündigt – Neuer Gameplay-Trailer entfacht Action-Feuerwerk

Letzten Monat zeigte Sony eine neue Ausgabe der State of Play, die den Zuschauern jede Menge Neuankündigungen bot. Darunter befand sich mit „Saros“ unter anderem auch das neue Projekt der „Returnal“-Macher Housemarque und „MindsEye“, ein neues Actionspiel des ehemaligen „GTA“-Entwicklers Leslie Benzies.

Allerdings bot die Präsentation auch andere Titel, die durchaus einen interessanten Eindruck machten. Dazu zählte beispielsweise auch „Metal Eden“, ein rasanter Cyberpunk-Shooter des polnischen Indie-Studios Reikon Games („Ruiner“), dessen Gameplay an namhafte Titel wie „Titanfall“ oder „Doom“ erinnert. Um weitere Einblicke ins Spiel zu gewähren, steht ab sofort ein brandneuer Trailer bereit. Darüber hinaus wurde auch eine spielbare Demo angekündigt.

Demo zu Metal Eden umfasst die beiden ersten Missionen des Spiels

Der neue Gameplay-Trailer zu „Metal Eden“, der im Rahmen des Future Games Show Spring Showcase präsentiert wurde, zeigt actiongeladene Kämpfe in einer futuristischen Welt, während Protagonistin Aska ihre Fähigkeiten demonstriert und verschiedene Waffen zum Einsatz bringt. Dabei gewährt das bewegte Bildmaterial auch erstmals einen Blick auf die Gatling Gun – eine von insgesamt acht Optionen, die im Spiel zur Verfügung stehen werden.

Damit sich die Spieler einen noch besseren Eindruck von „Metal Eden“ verschaffen können, wurde zudem eine spielbare Demoversion angekündigt. Die Probierfassung enthält die beiden ersten Missionen des Spiels und ermöglicht es, sich mit Android-Protagonistin Aska und ihren einzigartigen Fähigkeiten vertraut zu machen. Die Demo wird ab dem 8. April 2025 auf der PS5, Xbox Series X/S und dem PC zum Download bereitstehen.

Android Aska auf Rettungsmission

„Metal Eden“ entführt die Spieler in eine dystopische Zukunft, in der das Bewusstsein der Menschheit den physischen Körper überwunden hat und nun in Maschinen existiert. Möglich wird das durch die sogenannten Kerne. Dadurch konnten die Menschen auch fremde Planeten in neuen Sternsystemen kolonisieren. Doch nachdem eine Gruppe leb- und kernloser Kolonisten gefangen wurde, muss Android Aska zur Rettung aufbrechen.

Das Alleinstellungsmerkmal von „Metal Eden“ ist die Core-Ripping-Mechanik, wodurch dem rasanten Shooter-Gameplay eine strategische Ebene hinzugefügt wird. Aska kann die Kerne dank ihres Multitools aus den Körpern ihrer Widersacher entfernen und sie beispielsweise als Wurfgeschosse verwenden oder aber „verzehren“, um die eigenen Eigenschaften zu verbessern.

Erscheinen wird „Metal Eden“ bereits am 6. Mai 2025 für die PlayStation 5, die Xbox Series X/S und den PC. Die für April angekündigte Demoversion wird auch nach dem Release der Vollversion weiterhin verfügbar sein.

