Reanimal: Koop, Erkundung und Horror im Gameplay-Overview zum neuen Spiel der Little-Nightmares-Macher

Mit „Reanimal“ entführen die „Little Nightmares“-Entwickler von Tarsier Studios die Spieler in eine beklemmende Horror-Welt. Der kürzlich veröffentlichte Gameplay-Overview zeigt nicht nur neue Spielszenen, sondern lässt auch die Macher zu Wort kommen, die weitere Details zum Koop, der Erkundung und den vielfältigen Szenarien enthüllen.

2017 lieferten die Tarsier Studios mit „Little Nightmares“ einen echten Überraschungshit ab: Nachdem die schwedischen Entwickler zuvor hauptsächlich als Unterstützung für andere Studios tätig waren, übertraf der düstere Puzzle-Plattformer alle Erwartungen. Vor allem der einzigartige Stil und die Atmosphäre trugen zum Erfolg bei, sodass 2021 eine Fortsetzung erschien.

Doch während sich „Little Nightmares 3“ aktuell bei Supermassive Games („Until Dawn“) in der Entwicklung befindet, arbeiten die Tarsier Studios mit „Reanimal“ an einem neuen Projekt, das im Rahmen der Gamescom 2024 angekündigt wurde. Um einen tieferen Einblick in dieses neue Werk zu gewähren, haben die Entwickler nun einen umfassenden Gameplay-Overview zu „Reanimal“ veröffentlicht.

Eine unheimliche Insel voller düsterer Geheimnisse

Veröffentlicht wurde das Video im Zuge des Spring Showcase der Future Games Show, der in der vergangenen Woche stattfand. Zu Wort kommen Technical Director Joschka Pottgen und Narrative Director David Mervik, die zusätzlichen zu den frischen Gameplay-Szenen aus „Reanimal“ jede Menge Details zum Spiel und Ihren kreativen Entscheidungen liefern. Ein Großteil des Videos widmet sich der Erkundung der düsteren Spielwelt.

So müssen die Spieler in „Reanimal“ eine unheimliche Insel erkunden, die aus drei Fragmenten besteht und eine Vielzahl von unterschiedlichen Umgebungen bietet. Diese können sowohl zu Fuß als auch mit dem Boot bereist werden. Auf ihrer Reise werden die Spieler mit unterschiedlichen Horrorszenarien und bedrohlichen Monstern konfrontiert. Außerdem geben die Entwickler einen Einblick in die Rätsel und die Interaktion mit der Spielwelt.

Reanimal kann alleine oder im Koop gespielt werden

In „Reanimal“ übernehmen die Spieler die Rollen von zwei Geschwistern, die sich auf eine gefährliche Rettungsmission begeben, um ihre drei verschwundenen Freunde zu finden. Wie schon „Little Nightmares“ legt auch das neue Spiel der Tarsier Studios einen großen Wert auf die Erkundung, Rätsel und eine beklemmende Horror-Atmosphäre. Gespielt werden kann „Reanimal“ sowohl im Einzelspieler- als auch im lokalen und Online-Koop-Modus.

Allerdings bietet „Reanimal“ in lokalen Koop keinen Splitscreen-Modus, da die Charaktere stets zusammenbleiben. Das ist auch notwendig, um die verschiedenen Rätsel zu lösen, die von den Entwicklern jedoch eher als Hindernisse bezeichnet werden, die es zu überwinden oder überleben gilt. Erscheinen soll das Horror-Abenteuer für die PS5, Xbox Series X/S und den PC. Ein Release-Termin ist bislang aber noch nicht bekannt.

