Assassin’s Creed Shadows: Alle legendären Rüstungsteile finden – Guide, Tipps

Egal ob Ninja oder Samurai: In "Assassin's Creed Shadows" könnt ihr für Naoe und Yasuke allerlei legendäre Rüstungssets finden. Wir helfen euch in unserem Guide zum Action-Adventure dabei, alle Rüstungen eurer Kollektion hinzuzufügen.

Achtung, es folgen Spoiler: In den Rollen von gleich zwei Hauptcharakteren dürfen sich Spielerinnen und Spieler in „Assassin’s Creed Shadows“ ins Abenteuer stürzen. Nachdem Fans seit vielen Jahren darauf gehofft hatten, entführt uns die Story diesmal erstmals ins feudale Japan. Dort müssen Naoe und Yasuke einem großen Mysterium auf den Grund gehen und eine gewaltige Gefahr überwinden. Zum Glück haben sie die hierfür nötige Ausrüstung.

In den nachfolgenden Zeilen dieses Guides verraten wir euch, wo ihr diverse Rüstungsteile für beide Hauptcharaktere in der erneut ziemlich weitläufigen Spielwelt entdecken könnt. Da im Action-Adventure aus dem Hause Ubisoft zahlreiche Rüstungen enthalten sind, haben wir eventuell die eine oder andere übersehen. Deshalb werden wir diesen Guide im Laufe der Zeit um neue Einträge erweitern. Zunächst kommen wir jedoch zu einigen allgemeinen Infos.

Wo findet ihr Rüstungsteile und welche Seltenheitsstufen gibt es?

Wie bereits in den Vorgängern gibt es auch in „Assassin’s Creed Shadows“ verschiedene Möglichkeiten, wie ihr an neue Rüstungsteile gelangen könnt. Rüstungsteile mit geringerer Seltenheitsstufe könnt ihr in Truhen finden, bekommt sie von Gegnern oder ihr könnt sie bei Händlern in größeren Siedlungen sowie Städten kaufen.

Legendäre Rüstungsteile erhaltet ihr im Action-Adventure allerdings nur als Belohnung für den erfolgreichen Abschluss von Missionen sowie Herausforderungen!

Wie zuvor bereits angerissen, sind alle Rüstungsteile, die ihr in „Assassin’s Creed Shadows“ finden könnt, in Seltenheitsstufen unterteilt:

Gewöhnlich (Grau)

Ungewöhnlich (Grün)

Selten (Blau)

Episch (Lila)

Legendär (Gold)

In der Regel gilt auch in diesem Fall: Je höher die Seltenheitsstufe desto besser die Werte beziehungsweise deren Statuseffekte. Bessere Rüstungsteile gewähren Naoe und Yasuke natürlich in erster Linie mehr Schutz. Doch es gibt auch besondere Rüstungen, die mit eigenen kleinen Boni daherkommen.

Alle legendären Rüstungsteile in der Region Izumi Settsu

Doch jetzt geht es endlich los mit unserem Überblick zu den legendären Rüstungsteilen in „Assassin’s Creed Shadows“. Naoe und Yasuke haben eigene Rüstungssets und können nicht auf die Garderobe des jeweils anderen zugreifen. Naoe kann Kopfbedeckungen und leichte Rüstungen tragen. Yasuke hat hingegen Zugriff Helme sowie Rüstungen.

Bauernhut (Naoe); Burg Osaka

(Naoe); Burg Osaka Bauernkleidung (Naoe); Burg Takatsuki

(Naoe); Burg Takatsuki Ausrüstung des Hilfsmittelmeisters (Naoe); Burg Katano

(Naoe); Burg Katano Maske des Hilfsmittelmeisters (Naoe); Burg Amagasaki

Alle legendären Rüstungsteile in der Region Yamashiro

Robe der wandelnden Yuurei (Naoe); Burg Yamazaki

Alle legendären Rüstungsteile in der Region Oumi

Mamushi-Schlangenkapuze (Naoe); Burg Omizo

(Naoe); Burg Omizo Mamushi-Schlangenrobe (Naoe); Burg Nagahama

Alle legendären Rüstungsteile in der Region Iga

Ausrüstung der flinken Shinobi (Naoe); Fort Hijiyama

(Naoe); Fort Hijiyama Kapuze der flinken Shinobi (Naoe); Fort Kunimiyama

Alle legendären Rüstungsteile in der Region Harima

Daimyou-Rüstung des legendären Samurai (Yasuke); Burg Kanki

(Yasuke); Burg Kanki Helm des Beschützers (Yasuke); Hanazono-Turm

(Yasuke); Hanazono-Turm Rüstung des Beschützers (Yasuke); Nijou-Palast

Alle legendären Rüstungsteile in der Region Kii

Samurai-Helm des Zerstörers (Yasuke)

(Yasuke) Samurai-Rüstung des Zerstörers (Yasuke); Hibuse-Fudo-Tempel (Beides Belohnung für Sieg über Kimura Kei)

Alle legendären Rüstungsteile in der Region Yamato

Onna-musha Kosode (Naoe); Burg Uda Matsuyama

(Naoe); Burg Uda Matsuyama Onna-musha Stirnband (Naoe); Burg Koriyama

Damit sind wir nun auch schon am Ende unseres kleinen Guides angelangt. Falls ihr noch mehr Tipps haben möchtet, werft sehr gerne einen Blick in unsere weiteren Guides zum Action-Adventure und habt weiterhin viel Spaß mit „Assassin’s Creed Shadows“.

Dieser Legendäre-Rüstungen-Guide zu „AC Shadows“ wird erweitert.

