Assassin’s Creed Shadows: Alle legendären Waffen finden – Guide, Tipps

In "Assassin's Creed Shadows" fallen euch in den Rollen von Naoe und Yasuke besonders mächtige legendäre Waffen in die Hände. Wir verraten euch, wo ihr im feudalen Japan diese wertvollen Argumentationsverstärker aufspüren könnt.

Achtung, es folgen Spoiler: Mit „Assassin’s Creed Shadows“ lässt die beliebte Spielereihe aus dem Hause Ubisoft nicht nur die alten Konsolen hinter sich, sondern wagt auch den Sprung ins feudale Japan. Ein Setting, das sich viele Fans des Franchise bereits seit Jahren gewünscht haben. In der Rolle der Kunoichi Naoe und des Samurai Yasuke müsst ihr einem großen Mysterium auf den Grund gehen. Hierfür benötigen beide Spielfiguren verschiedene mächtige Waffen.

In diesem Guide erklären wir euch, wo ihr verschiedene legendäre Waffen für beide Hauptcharaktere in der weitläufigen Spielwelt finden könnt. Da im Spiel viele legendäre Waffen enthalten sind und wir die eine oder andere womöglich noch nicht eingesammelt haben, werden wir diesen Guide im Laufe der Zeit erweitern. Zunächst fangen wir jedoch mit ein paar allgemeinen Infos an.

Wo findet ihr Waffen und welche Seltenheitsstufen gibt es?

Wie bereits in den Vorgängern gibt es auch in „Assassin’s Creed Shadows“ verschiedene Möglichkeiten, wie ihr an neue Waffen gelangen könnt. Waffen mit geringerer Seltenheitsstufe könnt ihr in Truhen finden, bekommt sie von Gegnern oder ihr könnt sie bei Händlern in größeren Siedlungen sowie Städten kaufen.

Legendäre Waffen erhaltet ihr im Action-Adventure allerdings nur als Belohnung für den erfolgreichen Abschluss von Missionen sowie Herausforderungen!

Wie bereits kurz angerissen, sind die Waffen, die ihr in „Assassin’s Creed Shadows“ finden könnt, in Seltenheitsstufen unterteilt:

Gewöhnlich (Grau)

Ungewöhnlich (Grün)

Selten (Blau)

Episch (Lila)

Legendär (Gold)

Hierbei gilt die altbekannte Faustregel: Je höher die Seltenheitsstufe desto besser die Werte beziehungsweise deren Statuseffekte. Einige Waffen verursachen Blutung, andere vergiften eure Gegner. Falls ihr eine von Naoes und Yasukes Waffen besonders lieb gewonnen haben solltet, könnt ihr die im Laufe des Abenteuers übrigens beim Schmied in eurem Versteck aufwerten.

Alle legendären Waffen in der Region Izumi Settsu

Doch jetzt geht es endlich los mit unserem Überblick zu den Waffen in „Assassin’s Creed Shadows“. Naoe und Yasuke haben ein eigenes Waffenarsenal und können nicht auf die Argumentationsverstärker des jeweils anderen zugreifen. Naoe kann Katanas, Kusarigamas und Tantous einsetzen. Yasuke hingegen Zugriff auf Bögen, Kanabous, Naginatas, Oukatanas sowie Teppous benutzen.

Blutschatten (Naoe); Auf dem großen Schiff nahe der Küste von Osaka

Erröten der Erde (Yasuke); Makino-Kurumazuka-Kofun

Iganische Dämmerung (Naoe); Nördlich von Katano-Vorgebirge

Todesflüsterer (Naoe); Burg Amagasaki

Wut der Shinobi (Naoe); Burg Osaka (Belohnung für den Sieg über „Goldener Teppo“)

Alle legendären Waffen in der Region Yamashiro

Drachenschneide (Naoe); Belohnung in Burg Shoryuji

Raserei des roten Nebels (Yasuke); Grab verscharrter Hoffnung

Stahlblüte (Naoe); Belohnung für das Attentat auf „Der Narr“

Todesblüte (Naoe); Sarumaru-Schrein

Türkiser Zephyr (Yasuke); Kuji-kiri

Yukimitsus Rache (Naoe); Uralte Grabstätte von Nanjou

Alle legendären Waffen in der Region Iga

Blutbrief (Naoe); Fort Kashiwara

Alle legendären Waffen in der Region Oumi

Arm des Weisen (Yasuke); Burg Sakamoto (Belohnung für den Sieg über Onryo-Mitglied)

Ehrwürdiger Halbmond (Yasuke); Fort Kashiwabara

Federsturm (Naoe); Fort Kashiwabara

Geduldiger Vorbote (Yasuke); Ippon-Sugi bei Kami-Koga

Letzter Atemzug (Yasuke); Sakamoto (Belohnung für Abschluss einer Story-Quest)

Mythenjäger (Yasuke); Hogonji-Tempel (Belohnung für den Sieg über „Der Trauernde“)

Ruf der Leere (Naoe); Daikichiji-Tempel (Belohnung für Sieg über „Godai der Leere“)

Schlangenbiss (Naoe); Obama (Belohnung für das Attentat auf „Der Fuchs“)

Alle legendären Waffen in der Region Harima

Künstlerträne (Naoe); Fort Otsuka

Wut des Tagesanbruchs (Yasuke); Burg Miki (Belohnung für Sieg über „Der Ochse“)

Alle legendären Waffen in der Region Iga

Maskierter Tod (Naoe); Shimagahara

Alle legendären Waffen in der Region Yamato

Felsensturz (Yasuke); Katsuragi (Belohnung für den Sieg über Katsuragi-Spion)

Flamme Igas (Naoe); Berg Nukai

Kriegswinde (Naoe); Kofukuji-Tempel

Schatten der Verderbnis (Yasuke); Nara (Belohnung für den Sieg über Kurai-Eikyo-Mitglied)

Schicksalsfeuer (Yasuke); Akiyama (Belohnung für den Sieg über den Agenten)

Yami no Kage (Naoe); Fort Hariyama

Weitere legendären Waffen in AC Shadows

Himmelsblauer Nexus (Yasuke); Belohnung für Abschluss von Level 4 des Animus-Projekts

Damit sind wir nun auch schon am Ende unseres kleinen Guides angelangt. Falls ihr auf der Suche nach weiteren Tipps sein solltet, dann werft gerne einen Blick in unsere weiteren Guides zum Action-Adventure. Ansonsten wünschen wir euch natürlich auch weiterhin viel Spaß mit „Assassin’s Creed Shadows“.

Dieser Legendäre-Waffen-Guide zu „AC Shadows“ wird erweitert.

