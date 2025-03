Atomfall: So überlebt ihr in der Postapokalypse – Einsteigertipps & Gameplay kurz vor dem Launch

Kurz vor dem Release des Survival-Action-Abenteuers versorgen uns die Entwickler mit neuen Spielszenen aus ihrem kommenden Projekt "Atomfall". Einsteigertipps, die euch das Überleben in der Welt von "Atomfall" erleichtern sollen, inklusive.

Um uns einen Eindruck von dem zu vermitteln, was „Atomfall“ spielerisch zu bieten hat, versorgte uns Rebellion in den letzten Wochen mit mehreren ausführlichen Gameplay-Videos.

Diese lieferten uns zahlreiche Eindrücke aus der Welt des Survival-Action-Titels und beleuchteten ausgewählte Spielmechaniken oder die düsteren Mysterien von „Atomfall“. Auch eine Mission mit reichlich handfester Action stellte uns Rebellion vor. Wenige Tage vor dem Launch von „Atomfall“ steht das nächste ausführliche Video zur Ansicht bereit.

Dieses Mal präsentieren uns die Entwickler nicht nur neue Spielszenen. Des Weiteren umfasst das rund acht Minuten lange Video Tipps und Tricks für Einsteiger, die uns das Überleben in der Postapokalypse ein wenig erleichtern sollen.

Verzicht auf ein Questsystem sorgt für frischen Wind

Zu den spielerischen Besonderheiten von „Atomfall“ gehört die Tatsache, dass das Team von Rebellion auf ein klassisches Questsystem verzichtet. Wer es also gewohnt sein sollte, dass ihm ein Spiel mit Questmarkern und entsprechenden Zielen den Weg weist, wird umdenken müssen.

In „Atomfall“ liegt es an euch, die euch zur Verfügung stehenden Hinweise zu analysieren und korrekt zusammenzusetzen, um an euer Ziel zu gelangen.

Großen Wert legten die Entwickler laut eigenen Angaben auf ein hohes Maß an spielerischer Freiheit. Welchen Hinweisen und Missionen ihr nachgeht, ist allein euch überlassen. Auf Basis eurer Entscheidungen kann sich die Geschichte von „Atomfall“ in eine ganz neue Richtung entwickeln, was wiederum zu einem der unterschiedlichen Enden führt.

Wie Rebellion kürzlich bestätigte, geht die spielerische und erzählerische Freiheit so weit, dass ihr sogar für die Handlung relevante Charaktere töten könnt. Auch ein rein pazifistischer Ansatz wäre in der Theorie möglich.

Wie steht es um die Spielzeit?

Zudem betonte Rebellion, dass das britische Studio zukünftig weiter auf eher kleinere Projekte setzt, die auch von Familienvätern und Spielern mit weniger Zeit beendet werden können. Eine Designphilosophie, die sich auch in „Atomfall“ bemerkbar macht. Wie Art-Director Ryan Greene verriet, werdet ihr rund 25 Stunden benötigen, um die Geschichte abzuschließen.

Wer wirklich alles sehen und auch die optionalen Missionen in Angriff nehmen möchte, wird natürlich etwas länger beschäftigt sein. „Atomfall“ erscheint am 27. März 2025 für den PC, die PS4, die PS5, die Xbox One und die Xbox Series X/S.

Käufer der 79,99 Euro teuren Deluxe-Edition bekommen einen 72-stündigen Vorabzugriff auf das Spiel eingeräumt und dürfen am 24. März 2025 loslegen.

