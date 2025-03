Für 84 Cent: PSN-Deal bietet einen Hauch Hotline Miami und Max Payne

Fans von klassischen Actionfilmen sollten die Tage einen Blick in den PS Store werfen. Aktuell lässt sich nämlich ein ganz besonderes PS4-Spiel ziemlich günstig erwerben: „The Hong Kong Massacre“. Dabei handelt es sich um das Debüt-Werk des schwedischen Indie-Entwicklers Vreski.

Für den Top-Down-Shooter haben sich die Macher nicht nur durch die bekannten Filme von Regisseur John Woo beeinflussen lassen, sondern auch von bekannten Videospielen wie „Hotline Miami“ und „Max Payne“. Das Ergebnis beeindruckte sogar Filmemacher Chad Stahelski, der in dem Spiel sogar Inspiration für eine Szene aus „John Wick: Chapter 4“ fand.

95 Prozent auf The Hong Kong Massacre

Wer jetzt neugierig geworden ist und herausfinden möchte, um welche Szene es sich wohl handeln könnte, kann das ohne großen Kostenaufwand ganz einfach selbst tun. „The Hong Kong Massacre“ für die PS4 ist nämlich noch bis zum 27. März 2025 um 0:59 Uhr dank eines Rabatts in Höhe von 95 Prozent für nur 0,84 Euro zu haben. Im Vergleich zum herkömmlichen Preis von 16,99 Euro ein echtes Schnäppchen.

Davon abgesehen handelt es sich bei „The Hong Kong Massacre“ auch um ein recht brauchbares Actionspiel, was sich auch am Metascore von 71 Punkten und den guten Nutzerbewertungen im PlayStation Store festmachen lässt. Nach 1222 abgegeben Bewertungen kommt der 2019 veröffentlichte Titel aktuell auf eine Wertung von 4,15 Sternen.

In den Tests zu „The Hong Kong Massacre“ wurde allen voran der visuelle Stil und die Atmosphäre gelobt, zu denen die detaillierten Umgebungen und die stimmungsvolle Beleuchtung besonders beiträgt. Auch das Gameplay bietet rasante und actiongeladene Kämpfe, während das Zeitlupen-Feature spektakuläre Manöver ermöglicht.

Allerdings wird der recht hohe Schwierigkeitsgrad bemängelt, sodass es für einige Spieler recht schnell frustrierend werden kann. Vor allem die hohe Anzahl an Gegnern erfordert eine schnelle Reaktionszeit. Abgesehen davon kann das Gameplay auf Dauer etwas eintönig werden – doch die Spielzeit fällt entsprechend kurz aus.

Rache in der Unterwelt von Hong-Kong

„The Hong Kong Massacre“ erzählt eine klassische Rachegeschichte und so schlüpfen die Spieler in die Rolle eines ehemaligen Polizisten, der sich in die Hongkonger Unterwelt begibt, um sich für den Mord an seinem Partner Vergeltung zu üben. Dadurch erleben die Spieler intensive Gefechte, die an bekannte Hongkong-Actionfilme wie „Hard Boiled“ erinnern – inklusive Akrobatik, etlichen Neonschildern und strömenden Regen.

Wie in „Hotline Miami“ ist auch in „The Hong Kong Massacre“ ein einziger Treffer tödlich. Um dem entgegenzuwirken, stehen dem Spieler verschiedene Fähigkeiten zur Verfügung, allen voran die Zeitlupen-Funktion, die unverkennbar an die ikonische Bullet-Time aus der „Max Payne“-Reihe erinnert. Diese ermöglicht es, dem Kugelhagel nicht nur auszuweichen, sondern auch präzise Gegenangriffe zu starten.

