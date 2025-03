God of War: Kratos‘ Rückkehr in die griechische Mythologie? Insider über ein neues Projekt

Zuletzt bescherte uns die Gerüchteküche immer wieder neue Kost zur möglichen Zukunft der "God of War"-Reihe. Mit Jeff Grubb klinkte sich in dieser Woche ein weiterer Gaming-Journalist und Insider in das Thema ein und berichtete von einem neuen "God of War"-Projekt, das früher als erwartet erscheinen soll.

In den letzten Wochen erreichten uns in regelmäßigen Abständen Gerüchte und unbestätigte Berichte zur Zukunft der „God of War“-Reihe. Zum einen berichteten mehrere Insider von einer Remaster-Collection, die überarbeitete Versionen der ursprünglichen Trilogie enthält.

Des Weiteren berichtete die Gerüchteküche, dass die Entwickler der Santa Monica Studios an einem neuen „God of War“-Abenteuer arbeiten, das vor allem mit einem frischen Setting punkten soll. Nachdem das Team die Reise in die nordische Mythologie mit „God of War: Ragnarök“ zum Abschluss brachte, könnte unser Weg dieses Mal nach Ägypten führen.

In dieser Woche griff der Gaming-Journalist und Branchen-Insider Jeff Grubb die letzten Gerüchte auf. Den Informationen von Grubb zufolge dürfen sich die Fans schon in diesem Jahr auf einen neuen „God of War“-Titel freuen.

Eine Rückkehr in die griechische Mytholgoie?

Wie Grubb erfahren haben möchte, kehrt Kratos im 2025 erscheinenden Projekt in die griechische Mythologie zurück. Allerdings beziehen sich die Infos des Journalisten und Insiders nicht auf die mögliche Remaster-Collection. Stattdessen sollen die Santa Monica Studios an einem kleineren Nebenprojekt arbeiten, das zwar die griechische Mythologie aufgreift, gleichzeitig jedoch eine ganz neue Geschichte erzählt.

„OK. Alle fragen ständig danach. Also habe ich versucht, mehr herauszufinden. Es wird dieses Jahr noch etwas zu God of War in Griechenland herauskommen. Aber es ist keine Remaster-Sammlung. Es ist ein neues Nebengeschichtenprojekt“, meint Grubb.

Bezüglich der möglichen Remaster ergänzte Grubb: „Mir wurde nie etwas über eine Remaster-Sammlung erzählt. Aber ich habe eine Quelle zu den Gerüchten befragt (von denen ich gesehen habe, dass sie sich auf eine Sammlung konzentrierten) und sie sagten mir, dass bei der State of Play [im Februar] nichts im Zusammenhang mit God of War passieren würde. Es könnte jedoch etwas beim Jubiläum auftauchen.“

Eine Aussage, die einem offiziellen Statement der Santa Monica Studios widerspricht. Kürzlich wiesen die Entwickler nämlich darauf hin, dass sie zum 20. Jubiläum der Reihe keine neuen „God of War“-Spiele ankündigen werden.

Neuer Hauptableger noch Jahre entfernt?

Wann wir mit der Ankündigung des Nebenprojekts rechnen dürfen, konnte Grubb laut eigenen Angaben nicht in Erfahrung bringen. Im Dialog mit den Spielern auf X ging er aber auf die Zukunft der „God of War“-Reihe an sich ein. Dabei deutete Grubb an, dass der nächste Hauptableger noch einige Zeit auf sich warten lassen könnte.

Als ein Spieler darauf hinwies, dass er in den nächsten zwei Jahren mit dem Release eines „echten“ Nachfolgers rechnet, wies Grubb darauf hin, dass die Community ihre Erwartungen „niedriger stecken sollte“. Eine Aussage, die andeuten könnte, dass der nächste Hauptableger noch weit entfernt ist.

Abschließend ein Hinweis: Da Grubb mit seinen Aussagen in der Vergangenheit nicht immer richtig lag, sollten seine Aussagen natürlich mit der nötigen Vorsicht genossen werden.

