Hideaki Itsuno: Director von Dragon’s Dogma und Devil May Cry arbeitet an Triple-A-Game

Im letzten August schockte der Entwickler Hideaki Itsuno die Capcom-Fans, als er angab, das Unternehmen nach mehr als 30 Jahren verlassen zu wollen. Allerdings schickte der Japaner gleich die Nachricht hinterher, der Branche treubleiben und bald schon an einem neuen Spiel arbeiten zu wollen.

Schon im folgenden November erreichte uns der Bericht, dass sich Hideaki Itsuno Tencent angeschlossen habe. Unter seiner Leitung wurde das Studio Lightspeed geschaffen, das sich auf Action-Titel konzentrieren soll. Bei der Game Developers Conference gab Itsuno nun die ersten Details zu dem kommenden Titel an.

Studio arbeitet an „Triple-A-Actionspiel im japanischen Stil“

Bei einem Panel während der Messe gab Itsuno an, dass sein Studio Lightspeed an einem Triple-A-Actionspiel im japanischen Stil arbeiten würde. Er wolle damit ein einzigartiges Spielerlebnis schaffen, wie er es bereits bei seinen vorherigen Titeln getan hat, so der Entwickler weiter.

Das Studio Lightspeed ging in einer separaten, recht ausschweifenden Erklärung näher auf die Grundsätze ein, mit denen Hideaki Itsuno den Entwickler leiten würde.

„Hideaki Itsuno, der auf seine umfangreichen Erfahrungen als Director und beim Aufbau unglaublicher Teams bei Capcom zurückgreifen kann, die zu den bemerkenswerten Erfolgen von Devil May Cry, der Capcom-Alpha-Serie, Capcom vs. SNK und vielen anderen kultigen Titeln beigetragen haben, ist bereit, dieselben Prinzipien der kreativen Freiheit, Effizienz und Bescheidenheit anzuwenden, um ein herausragendes Team zusammenzustellen und etwas wirklich Bahnbrechendes zu schaffen.“

Itsuno will die Spieler vom Hocker hauen

„Wir bauen ein kreatives Umfeld auf, das verschiedene kulturelle Perspektiven mit modernster Technologie kombiniert“, erklärte Itsuno selbst. „Unser Fokus liegt auf der Entwicklung von Gameplay-Elementen, die den Spielern völlig neue Erfahrungen bieten – die Art von Innovationen, die die Spieler sagen lassen: Das habe ich noch nie in einem Spiel gesehen.“

Itsuno war in seiner Zeit bei Capcom an vielen erfolgreichen Spielen beteiligt. 2003 arbeitete er mit „Devil May Cry 2“ das erste Mal an der beliebten Action-Reihe, damals noch als vertretender Leiter für die letzten sechs Monate der Entwicklungsarbeiten. Seit „Devil May Cry 3“ in 2005 hatte Itsuno die Führung der Serie inne.

Auch bei den „Dragon’s Dogma“-Spielen wirkte der Japaner als Director mit. Hideaki Itsunos letztes Spiel bei Capcom war das 2024 erschienene „Dragon’s Dogma 2“.

