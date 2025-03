Marvel Games: Vernetztes Universum – daran scheiterte das Marvel Gaming Universe

Die Fans der Marvel-Geschichten sind schon länger an das Marvel Cinematic Universe gewöhnt. Es begann zuerst mit einer Reihe von Marvel-Filmen, die miteinander verbunden sind und aufeinander aufbauen. Mittlerweile gehören dazu auch noch Serien, die weitere Storys in diesem gemeinsamen Universum erzählen und Geschehnisse aufgreifen.

Laut Alexander Seropian und Alex Irvine gab es bei Disney zu einem Zeitpunkt die Idee, ein solches Universum auch für Marvel-Spiele zu erschaffen. Allerdings fehlte es dabei an einem wichtigen Bauteil – der Finanzierung.

Disney wollte keine Mittel bereitstellen

Die Informationen stammen aus dem Podcast „The Fourth Curtain“ von Alexander Seropian, einem der Mitgründer des „Halo“- und „Destiny“-Studios Bungie. Nachdem Seropian Bungie verließ, leitete er das Videospielegeschäft von Disney. Dort arbeitete er unter anderem mit Alex Irvine zusammen, der lange Zeit Autor für Marvel-Spiele war und zuletzt an „Marvel Rivals“ mitwirkte.

„Als ich anfing, an Marvel-Spielen zu arbeiten, gab es diese Idee, dass sie ein Marvel-Spieluniversum schaffen würden, das auf die gleiche Weise existieren sollte wie das MCU“, gab Irvine in dem Podcast an. „Das ist nie wirklich passiert.“

Seropian erklärte daraufhin, dass die Idee eines MGU seine „Initiative“ war. Allerdings konnten dafür keine Mittel aufgetrieben werden. „Als ich bei Disney war, war das meine Initiative: Hey, lass uns diese Spiele miteinander verbinden. Das war vor dem MCU“, so Seropian. „Aber es wurde nicht finanziert.“

War das MGU zu komplex?

Irvine ging in dem Gespräch weiter darauf ein, wie das Gaming-Universum hätte aussehen können. Unter anderem gab es Ideen zu ARGs, Alternate Reality Games, die unterschiedliche Medien oder sogar die reale Welt in eine Geschichte mit einbeziehen.

„Das war so frustrierend, weil wir all diese tollen Ideen hatten, wie man es machen könnte“, so Irvine zum MGU. „Und ich kam zu diesem Zeitpunkt von ARGs und dachte: Wäre es nicht cool, wenn wir einige ARG-Aspekte hätten? Es gäbe einen Ort, an den die Spieler gehen könnten, an dem sich alle Spiele berühren, und wir könnten sie von Spiel zu Spiel hin und her bewegen. Wir könnten Comics einbinden, wir könnten alles Mögliche aufgreifen, wir könnten originelle Sachen machen. Und dann, wie Alex schon sagte, wurde es nicht finanziert. Also haben wir eine Reihe von Spielen gemacht.“

Irvine vermutet, dass das MGU nicht finanziert wurde, weil die Idee zu komplex wurde. Dies könnte die Verantwortlichen bei Disney abgeschreckt haben.

„Schon damals versuchten wir herauszufinden: Wenn es dieses MGU geben wird, wie unterscheidet es sich dann von den Comics? Wie unterscheidet es sich von den Filmen? Wie werden wir entscheiden, ob es konsistent bleibt? Und ich glaube, einige dieser Fragen waren so komplex, dass es Leute bei Disney gab, die sich nicht wirklich damit befassen wollten.“

