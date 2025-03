PS Plus Essential, Extra & Premium im April 2025: Termine für Ankündigungen und Freischaltungen

Sony hält seit Jahren an einem monatlichen Veröffentlichungsrhythmus für PlayStation Plus fest. Auch im April 2025 stehen neue Spiele für die Abonnement-Stufen Essential, Extra und Premium an - einige Titel verlassen den Dienst. Welche Termine gelten?

Sony Interactive Entertainment setzt die regelmäßige Aktualisierung der PlayStation-Plus-Bibliothek fort. Monatlich werden neue Spiele für die drei Abonnement-Stufen PS Plus Essential, Extra und Premium bereitgestellt, während andere Titel aus dem Katalog fliegen.

Auch im April 2025 bleibt der PS5-Hersteller diesem System voraussichtlich treu und folgt dem etablierten Ablauf. Zunächst steht die Enthüllung und Freischaltung der Essential-Spiele an, gefolgt von den Neuzugängen für die höheren Stufen Extra und Premium.

Termine für PS Plus Essential, Extra und Premium im April 2025

Die Terminprognose für den April orientiert sich an den bisherigen Mustern, die auf einem einfachen Prinzip basieren. Neuzugänge für PS Plus Essential werden am ersten Dienstag eines Monats freigeschaltet. Am Mittwoch der Vorwoche erfolgt deren Ankündigung. Nach diesen zwei Wochen geht es vergleichbar mit PS Plus Extra und Premium weiter. Daraus ergeben sich die folgenden Termine:

PS Plus Essential

Ankündigung: 26. März 2025

Freischaltung im PS Store: 1. April 2025

PS Plus Extra & Premium

Ankündigung: 9. April 2025

Freischaltung im PS Store: 15. April 2025

Ankündigungen erfolgen in der Regel um 17:30 Uhr, wobei die Enthüllung der Neuzugänge für PS Plus Extra und Premium im März auf 16:30 Uhr vorgezogen wurde. Mit den Freischaltungen kann an den genannten Terminen im Laufe des Vormittags gerechnet werden.

1,5 Spiele für PS Plus Extra im April 2025 stehen bereits fest. Hierbei handelt es sich um Tape 2 von „Lost Records Bloom & Rage“ und um einen weiteren Day-One-Release:

Verabschiedet euch im April von einigen PS-Plus-Games

Wie bereits in den Vormonaten werden auch im April mehrere Titel aus den Stufen Extra und Premium entfernt. Nach aktuellem Stand trifft es die folgenden Games:

Diese Spiele stehen damit nur noch bis zur nächsten Aktualisierung am 15. April 2025 zur Verfügung.

Das bieten die PlayStation-Plus-Stufen

PlayStation Plus gliedert sich in drei Stufen mit jeweils unterschiedlichen Inhalten und Leistungen:

PlayStation Plus Essential (71,99 Euro pro Jahr): Die Basisversion bietet Zugang zu Online-Multiplayer, monatlich wechselnden Spielen, exklusiven Rabatten, Cloud-Speicherständen und Share-Play. Spiele, die im Rahmen von Essential angeboten werden, können dauerhaft der persönlichen Bibliothek hinzugefügt werden, sofern sie innerhalb der Angebotsfrist gesichert werden.

PlayStation Plus Extra (125,99 Euro pro Jahr): Enthält alle Vorteile von Essential und erweitert das Angebot um eine umfangreiche Spielebibliothek mit PS4- und PS5-Titeln, einschließlich Ubisoft+ Classics. Titel dieser Stufe sind nur solange verfügbar, wie sie Teil des Katalogs sind.

PlayStation Plus Premium (151,99 Euro pro Jahr): Diese höchste Stufe bietet zusätzlich Cloud-Streaming, Klassiker aus früheren PlayStation-Generationen sowie zeitlich begrenzte Testversionen aktueller Spiele. Auch Inhalte von Sony Pictures Core sind enthalten.

Weitere Meldungen zu Playstation Plus.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren