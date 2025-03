PS5 & PS4: Neuerscheinungen der Woche vom 24. bis 30. März 2025

Die kommende Woche hält eine Reihe neuer Spiele für PS5 und PS4 bereit. Neben kleineren Indie-Titeln rücken auch größere Veröffentlichungen in den Fokus, wie die neuste Launch-Liste verrät. Nachfolgend sind einige Highlights beschrieben. Die gesamte Liste weiter unten nennt mehr Namen.

Atomfall – Überleben in einer britischen Quarantänezone

Zu den Neuerscheinungen der kommenden Woche gehört das Survival-Action-Spiel „Atomfall“, das Spieler in eine fiktionale Quarantänezone in Nordengland entführt und fünf Jahre nach einer nuklearen Katastrophe spielt. Entwickelt von Rebellion, den Machern von „Sniper Elite“ und „Zombie Army“, kombiniert der Titel Erkundung, Überlebenskampf und Rätsel.

„Erkunde eine fiktive Quarantänezone, plündere, bastle, handle, kämpfe und kommuniziere dir deinen Weg durch eine britische Landschaft, die voll von skurrilen Charakteren, Mystik, Kulten und abtrünnigen Regierungsbehörden ist“, heißt es in der offiziellen Beschreibung. Spieler müssen Ressourcen sammeln, Waffen und Gegenstände herstellen und sich durch eine Vielzahl von Herausforderungen kämpfen.

Ein besonderer Aspekt von „Atomfall“ ist laut Entwickler das erzählerische Element: Spieler sollen einen „Teppich aus miteinander verbundenen Geschichten durch Erkundungen, Gespräche, Untersuchungen und Kämpfe“ entwirren.

Der reguläre Launch erfolgt am Donnerstag. Die kostspieligere Deluxe-Edition von „Atomfall“ ermöglicht dank Early Access bereits am Montag den Zugang zum Spiel.

Zuvor wartet unser Test auf interessierte Spieler:

The First Berserker: Khazan – Ein Hardcore-Action-RPG mit taktischen Kämpfen

„The First Berserker: Khazan“ spielt 800 Jahre vor den Ereignissen von „Dungeon Fighter Online“ und erzählt die Geschichte von General Khazan. Dieser wurde fälschlicherweise als Verräter gebrandmarkt und schließt sich mit einem geisterhaften Wesen, dem „Klingenphantom“, zusammen, um übernatürliche Kräfte zu erlangen.

Khazan sei ein Meister der Kampfkunst und beherrsche ein breites Arsenal an Doppelwaffen, Speeren und Großschwertern, heißt es seitens der Entwickler. Spieler können ihre Waffen verbessern und verschiedene Fertigkeitenbäume nutzen, um ihren Kampfstil individuell anzupassen.

Ein weiteres zentrales Element sind die Bosskämpfe: Jeder Gegner soll mit besonderen Angriffsstrategien, einzigartigen Schwachpunkten und eigenen Fertigkeiten aufwarten. Die Deluxe-Edition gewährt 72 Stunden Early Access, wodurch Spieler bereits ab Montag loslegen können.

I Have No Mouth, and I Must Scream – Ein düsteres Adventure kehrt zurück

Das klassische Point-and-Click-Adventure „I Have No Mouth, and I Must Scream“ basiert auf der gleichnamigen Kurzgeschichte von Harlan Ellison. Der Titel führt Spieler in eine dystopische Zukunft, in der ein wahnsinniger Supercomputer namens AM fünf Menschen seit 109 Jahren gefangen hält.

Die Geschichte dreht sich um die Vergangenheit dieser fünf Charaktere, die jeweils in einer eigenen Episode erkundet wird. Dazu gehören:

Gorrister, ein selbstmörderische Einzelgänger

Benny, ein verstümmeltr Schläger

Ellen, die hysterische Phobikerin

Nimdok, der geheimnisvolle Sadist

Ted, ein zynischer Paranoide

Jeder dieser Charaktere wird mit psychologisch anspruchsvollen Herausforderungen konfrontiert, bei denen moralische Entscheidungen eine zentrale Rolle spielen.

Das Spiel bietet „vollständig digitalisierte Sprache mit über 40 verschiedenen Charakteren“ und setzt stark auf eine beklemmende Atmosphäre. Harlan Ellison selbst sprach die Rolle des Supercomputers AM ein, was dem Spiel eine besondere Authentizität verleihen soll.

Neuerscheinungen auf PS5 und PS4 vom 24. bis 30. März 2025:

Dienstag, 25. März 2025:

Breakout Beyond (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Tales of the Shire: Ein „Der Herr der Ringe“-Spiel (PS5)

Donnerstag, 27. März 2025:

AI Limit (PS5)

(PS5) Atomfall (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Blue Wednesday (PS5, PS4)

(PS5, PS4) Bubble Ghost Remake (PS5)

(PS5) Care Bears: Unlock the Magic (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Gal Guardians: Servants of the Dark (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Hitman: World of Assassination VR (PS5, PS VR2)

(PS5, PS VR2) I Have No Mouth, and I Must Scream (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Instruments of Destruction (PS5)

(PS5) Karma: The Dark World (PS5)

(PS5) Kemono Heroes (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Shadow of the Orient (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Sports: Renovations (PS5)

(PS5) Star Leaping Story (PS5)

(PS5) The First Berserker: Khazan (PS5)

Freitag, 28. März 2025:

Balance Blox (PS4)

(PS4) Dollhouse: Behind the Broken Mirror (PS5)

(PS5) Easy Red 2 (PS4)

(PS4) The Mystery of Woolley Mountain (PS5)

(PS5) Uboat Attack (PS4)

Auch für Inhaber einer PS-Plus-Mitgliedschaft wird es wieder eine spannende Woche. Am Mittwoch erfolgt voraussichtlich die Ankündigung der Essential-Games für April 2025. Wir werden darüber berichten.

