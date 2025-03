Resident Evil: Dieser Serienstar soll eine Rolle im neuen Kinofilm übernehmen + erste Story-Details?

Die Film-Adaptionen von Capcoms „Resident Evil“-Reihe haben bei den Fans einen schweren Stand. Trotz kommerziellem Erfolg hagelte es oftmals negative Kritiken, in denen vor allem die Abweichungen gegenüber der Videospielvorlage, die Handlung oder die schauspielerische Leistung bemängelt wurde.

Nun planen Sony und Constantin Film einen weiteren Anlauf: Wie erst im vergangenen Januar bestätigt wurde, soll bereits im nächsten Jahr ein neuer „Resident Evil“-Film in die Kinos kommen. Nachdem Zach Cregger („Barbarian“) bereits als Regisseur und auch der Starttermin feststeht, sind jetzt erste Berichte über eine mögliche Besetzung und die Story aufgetaucht.

Euphoria-Star Austin Abrams im neuen Resident-Evil-Film?

Zum Cast des neuen „Resident Evil“-Films liegen bislang noch keine offiziellen Informationen vor, doch wie Collider jetzt berichtet, könnte womöglich Serienstar Austin Abrams eine Rolle übernehmen. Der Schauspieler dürfte vor allem für seine Auftritte in der TV-Show „Euphoria“ bekannt sein. Außerdem war er bereits in „The Walking Dead“ und zuletzt auch im Apple+-Film „Wolfs“ an der Seite von Brad Pitt und George Clooney zu sehen.

Welche Rolle Austin Abrams im kommenden „Resident Evil“-Film übernehmen wird, bleibt derzeit unklar. Es kursieren Gerüchte, dass er möglicherweise die Hauptrolle verkörpern und in die Figur des Leon S. Kennedy schlüpfen könnte. Angeblich wird sein Charakter als „BRYAN“ geführt, wobei es sich hierbei jedoch auch um einen Codenamen handeln könnte.

Stärkerer Fokus auf Horror dank neuem Story-Ansatz?

Die Gerüchte über die Handlung der Kinoadaption stammen von dem bekannten Hollywood-Insider Daniel Richtman, auch bekannt als DanielRPK, der zuletzt auch schon erste Infos zu

„The Last of Us: Part 3“ in Umlauf brachte. Laut einem Bericht von Comicbook deutet Richtman an, dass der Film möglicherweise neue Charaktere einführen und von der Handlung der Videospiele abweichen könnte.

„Der kommende Resident-Evil-Film handelt von einem unglücklichen Kurier, der ein Paket in ein abgelegenes Krankenhaus liefern soll“, so Richtman. „Er gerät mitten in einen Ausbruch und muss sich durch Horden mutierter Kreaturen kämpfen, um zu überleben.“

Wie die Verbindung zur bekannten Vorlage letztendlich hergestellt wird, bleibt abzuwarten. Die Handlung rund um den Kurier deutet jedoch darauf hin, dass der Film einen stärkeren Fokus auf Horror als auf Action legen könnte. Dies würde auch die Wahl von Cregger als Regisseur plausibel erscheinen lassen. Dennoch ist davon auszugehen, dass auch bekannte Charaktere im Film auftreten werden, wobei ein Auftritt von Leon nahezu sicher erscheint.

Der Kinostart für den neuen „Resident Evil“-Film ist in den USA für den 18. September 2026 geplant. Für Deutschland steht noch kein Termin fest, doch hierzulande dürfte der Film höchstwahrscheinlich schon am 17. September seine Premiere feiern.

