Silent Hill f: Rekord? Erstes Land verweigert dem Horrorspiel die Freigabe

Vorletzte Woche gewährte Konami erstmals einen ausführlichen Einblick in „Silent Hill f“, das den ersten neuen Teil der ikonischen Horror-Reihe seit 15 Jahren markieren wird. Außerdem wird der kommende Grusel-Trip die Spieler zum ersten Mal in der Seriengeschichte nach Japan führen.

Doch „Silent Hill f“ wird offenbar nichts für Zartbesaitete: Nachdem das Horrorspiel bereits in Japan die höchste Altersfreigabe erhalten hatte, warnte auch der Prüfbericht der nordamerikanischen ESRB vor expliziter Gewaltdarstellung und verstörenden Themen. Doch die australische Regierung hat jetzt einen noch drastischeren Schritt unternommen und dem Spiel die Veröffentlichung komplett untersagt.

Veröffentlichung von Silent Hill f in Australien verboten

Wie GamesRadar berichtet, hat „Silent Hill f“ in Australien die Einstufung „RC“ erhalten, was für „Refused Classification“ steht und bedeutet, dass eine Einstufung verweigert wurde. Heißt im Umkehrschluss: Das kommende Horrorspiel darf in Australien gar nicht erst veröffentlicht werden. Ein genauer Grund für diese Entscheidung ist jedoch nicht bekannt. Auf der Webseite der Regierung heißt es lediglich: „Für weitere Informationen zu den Gründen dieser Entscheidung kontaktieren Sie uns bitte.“

Konami hat jedoch die Möglichkeit, Änderungen am Spiel vorzunehmen und eine erneute Prüfung zu beantragen, um so doch noch eine Freigabe zu erhalten. Das ist in Australien auch kein Einzelfall: Bereits dem 2008 veröffentlichten „Silent Hill: Homecoming“ wurde die Freigabe zunächst untersagt, sodass es im Anschluss überarbeitet werden musste.

Im selben Jahr stieß die australische Regierung auch bei den Titeln „Dark Sector“, „F.E.A.R. 2“ und „Fallout 3“ auf Bedenken, was zur Verweigerung der höchsten Altersfreigabe führte. Zudem wurde kürzlich das kommende Kampfspiel „Hunter x Hunter Nen x Impact“ in Australien verboten, wobei die Gründe für diese Entscheidung erneut fraglich bleiben.

Ein wahrgewordener Albtraum im Japan der 60er Jahre

„Silent Hill f“ wird die Spieler in das Japan der 1960er Jahre führen und in die Rolle der Schülerin Shimizu Hinako versetzen, die in der abgelegenen Stadt Ebisugaoka – die durch eine reale Ortschaft in Japan inspiriert wurde – lebt. Als ihre Heimat jedoch von einem mysteriösen Nebel heimgesucht wird, verwandelt sich ihr Leben in einen wahrhaftigen Albtraum. Um ihr Überleben zu sichern, muss sie sich unter anderem monströsen Kreaturen entgegenstellen.

Um den japanischen Horror perfekt einfangen zu können, konnte sich Konami die Dienste des bekannten Autors Ryukishi07 sichern, der für die Horrorromanreihe „Higurashi When They Cry“ und seinen düsteren Stil bekannt ist. Das Charakter- und Kreaturendesign übernimmt die Künstlerin Kera, die auch schon das erschreckende Steelbook-Design entwarf. Für den passenden Soundtrack kehrt zudem „Silent Hill“-Veteran Akira Yamaoka zurück.

Wann „Silent Hill f“ erscheinen wird, steht bislang noch nicht fest. Das von NeoBards Entertainment entwickelte Horrorspiel soll für die PlayStation 5, die Xbox Series X/S und den PC veröffentlicht werden.

