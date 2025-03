Assassin’s Creed Shadows: Der zweitgrößte Launch innerhalb der Serie – Bericht

Nach mehreren Flops hat „Assassin’s Creed Shadows“ einen erheblichen Einfluss auf die Zukunft von Ubisoft. Und während es nicht wenige Leute gibt, die sich ein Scheitern des Spiels wünschen, scheint die Realität anders zu verlaufen.

Mit “Assassin’s Creed Shadows” verzeichnet Ubisoft nicht nur hohe Spielerzahlen, sondern auch signifikante Umsätze, wie die englischsprachige Publikation VGC von Quellen erfahren haben möchte. Bemerkenswert ist dabei der Launch außerhalb der zugkräftigeren Veröffentlichungszeiträume.

Nachdem frühere „Assassin’s Creed“-Spiele oftmals im vierten Quartal veröffentlicht wurden, nutzte das Unternehmen – aufgrund der Verschiebungen nicht ganz freiwillig – ein Zeitfenster außerhalb der üblichen Hauptsaison.

Nur ein Spiel brachte in der Launch-Phase mehr Umsatz

“Assassin’s Creed Shadows” erreichte innerhalb von zwei Tagen mehr als zwei Millionen Spieler auf Konsolen und PC, was nicht mit den Verkaufszahlen gleichzusetzen ist.

Doch auch finanziell scheint es zu laufen: Den von VGC eingesehenen Daten zufolge erzielte “Assassin’s Creed Shadows” am ersten Tag den zweithöchsten Umsatz in der Geschichte des Franchise. Lediglich “Assassin’s Creed Valhalla” machte es noch besser. Vor allem bei einem Vergleich mit Veröffentlichungen, die vom Pandemie-bedingten Aufschwung profitierten, seien die Zahlen beachtlich.

Zudem kam mit “Assassin’s Creed Shadows” ein neuer Rekord im PlayStation-Store zustande: Kein Ubisoft-Spiel wurde dort häufiger am ersten Tag heruntergeladen, berichtet VGC. Auch die Zuschauerzahlen auf Twitch verdeutlichen das Interesse: Über 11 Millionen Stunden an Gameplay-Inhalten wurden dort in kurzer Zeit verfolgt.

Einen erheblichen Beitrag leistete nicht zuletzt die PC-Version. Rund 27 Prozent der Aktivierungen entfielen auf diese Plattform, wobei insbesondere Steam eine zentrale Rolle spielte. Es handelt sich um das erste große Ubisoft-Spiel seit 2019, das direkt zum Launch auf Steam verfügbar war. Zuvor konzentrierte sich Ubisoft auf den Epic-Store.

ANZEIGE Assassin's Creed Shadows - Limited Edition (exklusiv bei Amazon) - [PlayStation 5] Bei Amazon für 69,99 €*

Die Entwicklung von “Assassin’s Creed Shadows” verlief nicht geradlinig. Ursprünglich war der Release für November 2024 geplant, wurde jedoch zunächst auf den 14. Februar 2025 und schließlich auf den 20. März 2025 verschoben.

Die Veröffentlichung erfolgte zudem in einer Phase, in der Ubisoft strukturelle Veränderungen durchläuft. Im Januar erklärte das Unternehmen, strategische Optionen zu prüfen, um wirtschaftliche Potenziale besser auszuschöpfen.

Berichten zufolge ziehen Tencent und die Guillemot-Familie in Erwägung, ein neues Unternehmen zu gründen, das Teile von Ubisofts Vermögenswerten beinhalten könnte:

Positive Resonanz aus der Community

Die Veröffentlichung von “Assassin’s Creed Shadows” stieß innerhalb der Community auf eine meist hohe Zustimmung. Auf dem offiziellen “Assassin’s Creed”-Subreddit teilten zahlreiche Spieler ihre positiven Eindrücke und bedankten sich bei den Entwicklern.

Ubisoft reagierte auf diese Beiträge mit einer Mitteilung des Entwicklerteams. Darin heißt es unter anderem: „Eure Begeisterung, eure nachdenklichen Reaktionen und eure Freude haben uns unendlich viel bedeutet.“

Das Entwicklerteam betonte, dass man das Feedback der Community aufmerksam verfolge und daraus Impulse für künftige Verbesserungen ziehe.

Gleichzeitig kündigte Ubisoft an, dass der Launch nur der Anfang einer längeren Entwicklungsreise sei:

Üblich wäre die Veröffentlichung zusätzlicher Inhalte in Form von Story-DLCs oder regelmäßigen, kostenfreien Updates. Der Vorgängertitel “Assassin’s Creed Valhalla” wurde über einen Zeitraum von mehreren Jahren mit neuen Inhalten erweitert, darunter neue Quests, Spielmodi und ein finales Story-Kapitel.

Weitere Meldungen zu Assassin's Creed Shadows.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren