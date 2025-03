Dragon’s Dogma 2: Capcom feiert das erste Jubiläum und verärgert die Spieler

Auf den sozialen Kanälen beging Capcom am Wochenende das erste Jubiläum von "Dragon's Dogma 2". Wie die Kommentare zeigen, war der Community allerdings nicht zum Feiern zumute. Stattdessen hagelte es beispielsweise auf X (ehemals Twitter) reichlich Kritik.

Fast zwölf Jahre, nachdem sich der erste Teil zu einem Überraschungshit entwickelte, veröffentlichte Capcom am 21. März 2024 „Dragon’s Dogma 2“.

Sowohl über den hauseigenen X-Kanal als auch auf der offiziellen Website verwies Capcom am Wochenende auf das erste Jubiläum des Nachfolgers. Den Geburtstag von „Dragon’s Dogma 2“ beging der japanische Publisher mit einem exklusiven Artwork, einer Grafik zum Jubiläum und Icons für die sozialen Medien.

Kostenlose Inhalte, mit denen Capcom prompt den Unmut der Community auf sich zog. In erster Linie kritisierten die Spieler die Post-Launch-Unterstützung von „Dragon’s Dogma 2“, die sich auf Updates mit Bugfixes und Performance-Verbesserungen beschränkte.

Spieler wünschen sich Features und neue Inhalte

In den Kommentaren unter dem Tweet zum Jubiläum setzten sich die Spieler beispielsweise für ein Update für den Foto-Modus ein. Dieser wurde in der Vergangenheit vor allem wegen seiner überschaubaren Funktionen kritisiert.

„Repariert einen der schlechtesten Foto-Modi, die ich je in einem Spiel gesehen habe. Keine Möglichkeit, die Kamera frei zu bewegen? Die Kamera klebt am Hauptcharakter? Schrecklich“, heißt es in den Kommentaren unter anderem.

Zu den weiteren Features, für die sich die Community in den Kommentaren einsetzte, gehören ein „New Game Plus“-Modus sowie ein höherer Schwierigkeitsgrad.

Die meisten Beiträge drehen sich allerdings um eine Erweiterung beziehungsweise einen DLC im Stil von „Dark Arisen“. Denn während das erste „Dragon’s Dogma“ nach knapp elf Monaten eine umfangreiche Erweiterung spendiert bekam, ist bei „Dragon’s Dogma 2“ von Zusatzinhalten weit und breit nichts zu sehen.

„Ich hatte gehofft, dass ihr zum Jubiläum einen Teaser-Trailer für eine kommende Erweiterung des Spiels veröffentlicht“, fasste ein Nutzer die Wünsche der Spieler zusammen. „Wir brauchen mehr Aktivitäten, Schwierigkeitsgrade, Events … irgendetwas. Wenn das alles ist, was ihr zu sagen habt, ist das schade.“

Capcoms Öffentlichkeitsarbeit in der Kritik

Neben dem Fehlen einer Erweiterung kritisieren die Spieler in diesem Zusammenhang die Kommunikationspolitik von Capcom. Auch ein Jahr nach dem Release von „Dragon’s Dogma 2“ äußerte sich Capcom bislang nämlich nicht zu möglichen Zusatzinhalten.

Die Gerüchte um ein Add-on, die in den letzten Monaten immer wieder aufkamen, kommentierte Capcom ebenfalls nicht.

Ein Spieler äußerte sich dazu folgendermaßen: „Wie wäre es mit einer kurzen Bestätigung der Existenz eines kommenden DLCs? Jeder, der dieses Spiel gespielt hat, wünscht sich neue Gegnertypen und Dungeons. Und ihr habt bereits eine KI für Monster aus dem MMO, dessen Veröffentlichung im Westen gewünscht wurde.“

„Dragon’s Dogma 2“ erschien für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S.

