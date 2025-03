Half-Life 3: Das Ende von Gordon Freeman? Insider enthüllt neue Details zum Shooter von Valve

Sowohl „Half-Life“ als auch dessen Fortsetzung zählen zu den erfolgreichsten und auch einflussreichsten Videospielen aller Zeiten. Allerdings wartet die Fan-Gemeinde seit mehr als 20 Jahren auf die offizielle Ankündigung von „Half-Life 3“.

Dass sich der dritte Teil aber bereits in der Entwicklung befindet, scheint seit dem vergangenen Jahr so gut wie bestätigt zu sein, nachdem ein neues Spiel von Entwickler Valve mit dem Codenamen „HLX“ aufgetaucht ist. Seitdem häufen sich die Gerüchte und zuletzt wurde sogar über eine mögliche Ankündigung in diesem Jahr spekuliert. Jetzt sind angeblich sogar Details zur Story aufgetaucht.

Half-Life 3 soll ein finales Ende ohne Cliffhanger bieten

Die neuen Details zu „Half-Life 3“ stammen vom bekannten Insider Gabe Follower, der sich durch seine Leaks zum lang ersehnten Shooter in den vergangenen Monaten bereits einen Namen machen konnte. In seinem neusten Video (via TheGamer) hat er jetzt eine äußerst interessante Info enthüllt. Demnach könnte „Half-Life 3“ das wohl letzte Abenteuer mit Dr. Gordon Freeman in der Hauptrolle sein.

Anders als seine Vorgänger soll „Half-Life 3“ ein finales Ende bieten und ohne Cliffhanger daherkommen. Zudem wird „Half-Life 3“ dem Insider zufolge von den Entwicklern als „Abschiedsgeschenk an die Community“ gesehen. Allerdings sei es durchaus möglich, dass es in Zukunft noch Spin-offs aus dem bekannten Universum geben könnte.

„Ich verstehe, dass dies einige Leute verärgern könnte, und es gefällt mir auch nicht wirklich, aber Half-Life 3 wird das Ende von Gordons Abenteuer sein. Vielleicht werden wir in Zukunft einige Spin-offs im Half-Life-Universum sehen, aber der Handlungsbogen der Hauptcharaktere wird im Finale des Spiels enden“, so Gabe Follower in seinem aktuellen Video.

Ankündigung von Half-Life 3 in diesem Jahr?

Ob „Half-Life 3“ tatsächlich das Ende von Gordon Freeman darstellen wird, bleibt aber abzuwarten, bis es offizielle Details von Entwickler Valve gibt. Wie immer sollten die Gerüchte mit der nötigen Portion Vorsicht genossen werden. Eine Ankündigung könnte aber womöglich nicht mehr lange auf sich warten lassen. Zuletzt gab es immer wieder Gerüchte und Hinweise, dass „Half-Life 3“ 2025 endlich offiziell vorgestellt wird.

Auch Gabe Follower ist sich sicher, dass eine Ankündigung immer näher rückt, da sich „HLX“ mittlerweile in einer „Optimierungs- und Hochskalierungsphase“ befinden würde. Bereits im Dezember enthüllte der Insider, dass die internen Tests von „Half-Life 3“ eine neue Stufe erreicht haben und Valve nun auch Familienmitglieder und Freunde einbezieht.

Zusätzliche Brisanz erhält die Situation durch den Synchronsprecher des G-Man, der im Januar nach langem Schweigen auf X (ehemals Twitter) eine „unerwartete Überraschung“ für dieses Jahr andeutete.

