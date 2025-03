Indiana Jones und der große Kreis: Termin für die PS5 verkündet und Premium Edition vorgestellt

Während Spieler auf dem PC und der Xbox Series X/S bereits im Dezember mit „Indiana Jones und der große Kreis“ versorgt wurden, sprach Bethesda Softworks bei der PS5-Version bislang nur von einem Release im Jahr 2025.

Heute wurden die Verantwortlichen endlich konkret und enthüllten den Releasetermin von „Indiana Jones und der große Kreis“ für die PS5. Wie der Publisher bekannt gab, sind Abenteurer auf der PS5 am 17. April 2025 an der Reihe. Ein Termin, der lediglich für die 79,99 Euro teure Standard-Version gilt.

Zum Kauf von 109,99 Euro bietet Bethesda Softworks zudem eine Premium Edition an, die diverse exklusive Extras enthält. Darunter einen zweitägigen Vorabzugriff auf „Indiana Jones und der große Kreis“. Somit dürfen Käufer der Premium Edition bereits am 15. April 2025 loslegen. Beide Editionen lassen sich im PlayStation-Store vorbestellen.

Diese Inhalte bietet die Premium Edition

Bei dem Vorabzugriff bleibt es im Rahmen der Premium Edition natürlich nicht. Zu den weiteren Inhalten gehören ein Outfit auf Basis von „Tempel des Todes“ sowie ein digitales Artbook mit allerlei Eindrücken aus dem Spiel und der Entwicklung. Des Weiteren erhalten Käufer der Premium Edition zum Release Zugriff auf „Der Orden des Riesen“.

Der erste DLC zu „Indiana Jones und der große Kreis“ erweitert die Welt des Spiels durch neue Geschichten und Geheimnisse. Einen konkreten Termin bekam „Der Orden des Riesen“ bislang nicht spendiert.

Wie bei großen Triple-A-Titeln üblich, lockt auch „Indiana Jones und der große Kreis“ mögliche Vorbesteller mit entsprechenden Boni. Wer das neue Abenteuer von Indy vorbestellt, darf sich laut Bethesda Softworks auf das „Der letzte Kreuzritter“-Paket freuen. Enthalten sind die „Löwenbändiger-Peitsche“ und ein „Reiseanzug-Outfit“.

Wie kommt Indys Abenteuer bei Kritikern und Spielern an?

In „Indiana Jones und der große Kreis“ verschlägt es uns in das Jahr 1937. Finstere Kräfte suchen in aller Welt nach dem Schlüssel zu einer uralten Macht, die mit dem Großen Kreis in Verbindung steht. In der Rolle des legendären Archäologen Indiana Jones liegt es an den Spielern, zu verhindern, dass diese Macht in falsche Hände gerät.

Auf der Xbox Series X/S und dem PC wurde „Indiana Jones und der große Kreis“ sowohl von den Kritikern als auch den Spielern sehr positiv aufgenommen. Je nach Plattform wartet auf Metacritic eine durchschnittliche Wertung von 86 bis 87 Punkten.

Auf Steam hingegen reichte es im Bereich der Nutzerwertungen für das Rating „Sehr positiv“.

Weitere Meldungen zu Indiana Jones und der große Kreis.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren