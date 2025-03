MindsEye: Warum das neue Spiel des GTA-5-Veteranen auf eine klassische Open-World verzichtet

Vergangenen Monat wurde im Zuge von Sonys State of Play das neue Actionspiel „MindsEye“ präsentiert. Der vielversprechende Titel befindet sich bei Build a Rocket Boy in der Entwicklung, dem neuen Studio von Rockstar-Games-Veteran Leslie Benzies. Benzies war seit „GTA 3“ maßgeblich an der erfolgreichen Reihe beteiligt und wirkte zuletzt auch als Produzent und Game Designer an „GTA 5“ mit.

Mit „MindsEye“ möchte man jetzt die eigene Vision eines spektakulären Actiontitels abliefern. Doch man wird bewusst mit einer Tradition der „GTA“-Spiele brechen und keine klassische Open-World bieten. Welche Überlegungen dahinter stecken und was sich die Entwickler davon versprechen, haben sie jetzt in einem aktuellen Interview verraten.

Eine „gefälschte offene Welt“, um die Story in den Fokus zu rücken

Im Gespräch mit dem Magazin Edge (via GamesRadar) machte der stellvertretende Game Director Adam Whiting deutlich, dass es sich bei „MindsEye“ um ein „lineares Actionspiel“ handelt und den Spielern das Gefühl vermitteln soll, als würde man „seine Lieblingsserie auf Netflix anschauen“. Aus diesem Grund verzichtet man auf eine offene Spielwelt und wird stattdessen auf „eine Art gefälschte offene Welt, oder Pseudo-Open-World, wenn man so will“, setzen.

Dennoch möchten die Entwickler eine interessante Spielumgebung bieten, die zum Erkunden einlädt. Zudem wird das Zentrum der Karte, der „Hauptspielbereich“, mit „Ambient-Charakteren“ gefüllt sein, die ihrem Alltag nachgehen. Art Director Sebastian Livall verrät: „Wir haben wirklich versucht, die Tiefe der Welt auszubauen, und Branding und Unternehmen sind ein wichtiger Weg, wie wir das getan haben.“

Doch im Fokus von „MindsEye“ liegt ganz klar die Geschichte, wie Livall weiter erklärte: „Man wird gezwungen, von Mission zu Mission zu Mission zu gehen. Wir wollen wirklich, dass es sich anfühlt, als würde man Kapitel eines Buches lesen, oder, um ein zeitgemäßeres Beispiel zu nennen, seine Lieblings-Netflix-Serie zu verschlingen, von Episode zu Episode.“

MindsEye soll schon im Sommer 2025 erscheinen

Damit dürfte „MindsEye“ im Vergleich zu den zahlreichen und meist riesigen Open-World-Spielen eine gelungene Abwechslung darstellen. Schon während der Präsentation im letzten Monat stellten die Entwickler klar, dass es sich um einen Action-Adventure-Thriller für Einzelspieler handeln wird, der sehr großen Wert auf die Geschichte legen wird.

In einer nicht allzu fernen Zukunft schlüpfen Spieler in die Rolle von Protagonist Jacob Diaz: Der ehemalige Soldat, ausgestattet mit dem titelgebenden neuronalen Implantat MindsEye, wird aufgrund seiner Vergangenheit durch Flashbacks geplagt. Um seine lückenhaften Erinnerungen zu füllen, reist er in die Wüstenstadt Redrock, in dem der Hersteller des Implantats ansässig ist – doch Diaz ist nicht der einzige, der auf der Suche nach der Wahrheit ist.

Das „MindsEye“ unter der Leitung von „GTA 5“-Veteran Benzies entsteht, ist auf den ersten Blick zu erkennen. So bietet das actionreiche Gameplay Kämpfe, die sowohl zu Fuß, als auch in Fahrzeugen und in der Luft stattfinden. Außerdem versprechen die Macher eine packende Geschichte und zahlreiche Nebencharaktere. Erscheinen soll „MindsEye“ im Sommer 2025 für die PS5, Xbox Series X/S und den PC.

