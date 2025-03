Nintendo Switch 2: Vorbestellungen könnten bald starten – Gerücht

Viele Augen werden sich wohl in der nächsten Woche auf Nintendo richten. Denn nachdem das japanische Unternehmen die Nintendo Switch 2 im Januar kurz in einem Video zeigte, soll Anfang April mehr von der Hybridkonsole enthüllt werden.

Wie es nun heißt, müssen die potentiellen Käufer auch nicht mehr lange warten, bis sie sich ihr Exemplar der Nintendo Switch 2 reservieren können. Das vermutet zumindest der Tech-Journalist Matt Swider. Swider schreibt nicht nur über Technik, sondern fungiert auch als Restock-Tracker, der seinen Lesern regelmäßig hilft, gefragte Produkte wie die PlayStation 5, die PlayStation 30th Anniversary Collection oder diverse beliebte Grafikkarten zu erwerben.

Swider geht von Wiederholungstat aus

Wie der Journalist Swider auf der Webseite The Shortcut angibt, geht er davon aus, dass Nintendo mit der kommenden Switch 2 ebenso verfährt wie schon mit dem 2017 erschienenen Vorgänger. So könnten die Vorbestellungen der Hybridkonsole bereits kurz nach der in der nächsten Woche stattfindenden Nintendo Direct angenommen werden.

Nintendo bestätigte bereits im Februar, dass die Präsentation für die Nintendo Switch 2 am 2. April 2025 um 15 Uhr deutscher Zeit ausgestrahlt wird. Wenn Swider recht behält, könnten die Vorbestellungen bereits eine Stunde später, gegen 16 Uhr deutscher Zeit, beginnen. Laut dem Journalisten sollen die Pre-Orders zu diesem Zeitpunkt von mehreren großen Händlern entgegengenommen werden.

Swider nimmt an, dass Nintendo ähnlich wie bei der Nintendo Switch vorgeht. Schon vor acht Jahren stellten die Japaner das Gerät vor und gaben eine Stunde später den Startschuss für die Vorbestellungen.

Wie wird der Preis ausfallen?

In seinem Beitrag spekuliert Matt Swider auch über den möglichen Preis der Nintendo Switch 2. Der Journalist geht zum derzeitigen Zeitpunkt davon aus, dass die kommende Konsole für rund 399 US-Dollar angeboten werden soll. Damit wäre die neue Konsole zum Launch rund 100 US-Dollar teurer als die erste Nintendo Switch sowie 50 US-Dollar teurer als das OLED-Modell.

In den letzten Wochen gab es schon mehrere Diskussionen um einen möglichen Preis der Nintendo Switch 2. Einige Analysten gingen ebenfalls zu einem Launch-Preis von 400 US-Dollar aus. Andere gaben an, dass das Gerät mindestens 400 US-Dollar teuer sein könnte. Steuern und Zölle könnten den Preis in den USA jedoch noch weiter in die Höhe treiben.

Quelle: The Shortcut, Tom’s Hardware

