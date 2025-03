PS5 & PS4: Xbox-Spiel führt die Rangliste an – Vorbesteller-Charts im PSN

Nachdem „Assassin’s Creed Shadows“ mit dem Launch in der vergangenen Woche aus den Charts der erfolgreichsten Vorstellungen im PlayStation-Store fiel und damit die ersten beiden Ränge freimachte, konnte ein Rennspiel aus dem Hause Microsoft nachrücken.

Den Spitzenplatz belegt demnach „Forza Horizon 5“, das mit mehreren Editionen in den Charts vertreten ist. Auch kommende Titel wie „Death Stranding 2“ und „The First Berserker: Khazan“ lassen sich mit verschiedenen Versionen blicken.

Premium-Edition von Forza Horizon 5 besonders gefragt

Die Liste zeigt deutlich, dass erweiterte Editionen – etwa mit digitalen Boni oder früherem Spielzugang – bei Vorbestellern reichlich Anklang finden. „Forza Horizon 5“ ist gleich dreifach in der Übersicht zu finden, wobei die Premium-Edition den ersten Rang einnimmt.

Die Premium-Edition des Rennspiels ist mit 99,99 Euro die kostspieligste Option und umfasst als besondere Boni:

Autopass für Forza Horizon 5

Hot Wheels

Rallye-Abenteuer

Willkommenspaket

VIP-Mitgliedschaft

Early-Access ab 25. April 2025

Der reguläre Launch von „Forza Horizon 5“ erfolgt am 29. April 2025.

Spieler können schon heute in Atomfall loslegen

Auch „Death Stranding 2: On the Beach“ und „Atomfall“ erscheinen in verschiedenen Varianten. Beim zuletzt genannten Spiel steht die Freischaltung der Deluxe-Edition mit Frühzugang unmittelbar bevor. Der Countdown im PSN läuft um 15 Uhr ab. Käufer der Standardversion müssen sich bis Donnerstag gedulden.

Unser Test zu „Atomfall“ verrät, ob der Kauf lohnt:

Ebenfalls in den Charts vertreten ist das kürzlich angekündigte Remaster von „Days Gone“. Auch „Clair Obscur: Expedition 33“, das zwischenzeitlich einen wichtigen Meilenstein hinter sich lassen konnte, ist dabei.

Die aktuellen Vorbesteller-Charts im PlayStation Store:

Forza Horizon 5 Premium Edition (99,99 Euro) The First Berserker: Khazan Deluxe Edition (69,99 Euro) Death Stranding 2: On the Beach Digital Deluxe Edition (89,99 Euro) Forza Horizon 5 Standard Edition (69,99 Euro) Atomfall Deluxe Edition (79,99 Euro) Forever Skies Deluxe Edition“(39,99 Euro) The First Berserker: Khazan Standard Edition (59,99 Euro) Death Stranding 2: On the Beach (79,99 Euro) Days Gone Remastered (49,99 Euro) Forever Skies (34,99 Euro) Atomfall (59,99 Euro) Fantasy Life i: Die Zeitdiebin Digital Deluxe Edition (69,99 Euro) Elden Ring Nightreign Deluxe Edition (54,99 Euro) AI Limit Deluxe Edition (44,99 Euro) Clair Obscur: Expedition 33 (49,99 Euro) Clair Obscur: Expedition 33 – Deluxe Edition (59,99 Euro) AI Limit (34,99 Euro) Forza Horizon 5 Deluxe Edition (89,99 Euro) Tony Hawks Pro Skater 3 + 4 Digital Deluxe Edition (69,99 Euro) Doom: The Dark Ages Premium Edition (109,99 Euro)

Ob sich der Trend zu teureren Editionen auch nach Veröffentlichung in den Verkaufscharts fortsetzt, bleibt abzuwarten. Zuletzt machten unabhängig davon die Hardware-Charts deutlich, dass Microsofts Multiplattformoffensive nicht unbegründet ist.

Weitere Meldungen zu Playstation Store.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren