Tekken 8: Überraschende Stage & ein neuer Charakter – Roadmap zu Season 2 veröffentlicht

In einem Livestream nannten die Entwickler von Bandai Namco Games weitere Details zu den Inhalten, die uns im Rahmen der zweiten Season zu "Tekken 8" ins Haus stehen. Darunter eine überraschende Stage und ein neuer Charakter.

Am 1. April 2025 und somit in der kommenden Woche bringen die Entwickler von Bandai Namco Games die zweite Season des Fighting-Titels „Tekken 8“ an den Start.

Neben umfangreichen Balancing-Anpassungen umfasst die zweite Season natürlich diverse neue Inhalte. Wie wir bereits wissen, wird Anna Williams den Anfang machen. Die Schwester von Nina Williams wird allen Besitzern des zweiten Season-Pass am 31. März 2025 zur Verfügung gestellt.

Alle anderen müssen sich etwas länger gedulden und dürfen den DLC-Charakter ab dem 3. April 2025 käuflich erwerben. Im Rahmen eines Livestreams nannten die Entwickler weitere Details zu den Inhalten der zweiten Season und veröffentlichten eine aktualisierte Roadmap.

Zwei bekannte Charaktere kehren zurück

Während der Frühling ganz im Zeichen von Anna Williams steht, findet im Sommer ein neue Stage den Weg in „Tekken 8“. Mit der Arena feiern die Entwickler von Bandai Namco Games den 45. Geburtstag von „Pac-Man“. Im Sommer und im Winter folgt jeweils ein weiterer Download-Charakter.

Laut der offiziellen Roadmap haben wir es hier mit zurückkehrenden Charakteren aus der Geschichte der Serie zu tun.

Konkreter wurden die Entwickler in diesem Zusammenhang nicht. Stattdessen wiesen sie im Livestream lediglich darauf hin, dass wir nicht mit der Rückkehr von Geese und Akuma rechnen sollten. Auch an Spieler, denen der Sinn nach Neuzugängen steht, wird gedacht. So hält im Laufe des Winters ein ganz neuer Charakter Einzug.

Begleitet wird der neue Charakter im Winter von einer neuen Arena. Weitere Details zu den Inhalten der zweiten Season möchte das Team zu einem späteren Zeitpunkt nennen.

Vorabzugriff für Käufer des Season-Pass

Abschließend merkt Bandai Namco Games an, dass alle, die den Season-Pass zur zweiten Season erwerben, eine 72-stündigen Vorabzugriff auf alle Inhalte erhalten. Dies gilt nicht nur für die Download-Charaktere, sondern auch für die Arenen, die Bestandteil der neuen Season sind.

„Tekken 8“ erschien Anfang 2024 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S. Im Februar wies Bandai Namco Games darauf hin, dass sich „Tekken 8“ bislang drei Millionen Mal verkaufte.

Weitere Meldungen zu Tekken 8.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren