The First Berserker Khazan: Test-Wertungen im Überblick – Ein vielversprechendes Soulslike?

Mit „The First Berserker: Khazan“ erscheint in dieser Woche der nächste Vertreter des Soulslike-Genres. Die ersten Tests verraten schon jetzt, ob nur Hardcore-Fans auf ihre Kosten kommen oder auch alle anderen Spieler einen Blick auf das Action-Rollenspiel werfen sollten.

Im Vorfeld der Veröffentlichung versprachen die Entwickler von Neople mit „The First Berserker: Khazan“ weitaus „mehr als nur ein Soulslike“ abzuliefern. Vor allem durch ein einzigartiges Kampfsystem wollten sich die Macher von den großen FromSoft-Vorbildern abheben.

Erscheinen wird „The First Berserker: Khazan“ am 27. März 2025 für die PS5, Xbox Series X/S und den PC. Wer sich für die Deluxe Edition des Action-Rollenspiels entscheidet, darf zudem schon 72 Stunden früher beginnen. Ob sich das Abenteuer mit dem in Ungnade gefallenen General Khazan lohnt, verrät unser Überblick über die bisherigen Test-Wertungen.

Ein gelungenes Action-RPG und Fest für Soulslike-Fans

Zum aktuellen Zeitpunkt liegen auf dem Bewertungsportal Metacritic bereits 18 Tests zu „The First Berserker: Khazan“ vor und so kommt das Spiel derzeit auf einen Metascore von 80 Punkten. Der Großteil der Kritiken fällt positiv aus und somit lässt sich sagen, dass es den Entwicklern gelungen ist, ein gutes Hardcore-Action-RPG abzuliefern, was vor allem für Fans von Soulslikes ein kleines Highlight darstellen dürfte.

In den Review wird vor allem das intensive Kampfsystem gelobt, das von den Testern als befriedigend und – wie die Entwickler versprochen haben – einzigartig beschrieben wird. So werden bekannte Elemente aus Soulslike-Spielen mit schnellen, actionreichen Kämpfen kombiniert. Für Abwechslung sorgt der Wechsel zwischen den verschiedenen Waffenstilen und gerade die Bosskämpfe werden positiv hervorgehoben.

Bemängelt wird hingegen die Tatsache, dass „The First Berserker: Khazan“ keine wirklichen Neuerungen mit sich bringt und nichts Besonderes bietet. Und auch die Story und die Missionsstruktur werden in einigen Rezensionen kritisiert, während einige der Spielmechaniken als zu aufgebläht und inkonsistent beschrieben werden.

Test-Wertungen zu The First Berserker: Khazan im Überblick

Die aktuell beste Bewertung hat PlayStation Universe vergeben, die eine Wertung von 9.5 Punkten gezückt haben: „The First Berserker: Khazan ist der Beweis, dass Größe aus dem Nichts entstehen kann. Neople ist etwas gelungen, woran viele zuvor gescheitert sind. Wer Khazan nicht auf dem Schirm hat, sollte sich dringend neu orientieren. Von den fordernden, aber dennoch fairen Kämpfen bis zum beeindruckenden Level- und Monsterdesign – Khazan setzt hohe Maßstäbe und erfüllt sie mit Bravour.“

Auch Noisy Pixel ist begeistert und kommt auf eine Wertung von 9 Punkten: „The First Berserker: Khazan ist eine Meisterklasse in Sachen Action-Kampf, mit aufregenden Bosskämpfen, abwechslungsreichem Leveldesign und präzisen Mechaniken, die mit den Besten des Genres mithalten können. Während die Erzählung und die Nebencharaktere an Tiefe verlieren, machen die flüssige Progression, die anpassbaren Fähigkeitenbäume und die befriedigende Schwierigkeitskurve dies zu einem herausragenden Soulslike-Erlebnis – selbst für Spieler, die mit dem Dungeon Fighter Online-Universum nicht vertraut sind.“

Vor allem die wuchtigen Kämpfe in „The First Berserker: Khazan“ wussten zu gefallen.

TheGamer vergibt 8 von 10 Punkten und führt an, dass man die Klasse von FromSoft zwar nicht erreichen, aber ziemlich nahe herankommt: „Ich vermute, dass die meisten Fans des Soulslike-Genres eine großartige Zeit mit The First Berserker: Khazan haben werden – besonders, wenn ihr Hauptaugenmerk auf dem Gameplay liegt. Es bietet einige durchdachte Ansätze, um Frustrationen abzumildern, während die lohnende, Souls-typische Herausforderung beibehalten wird. The First Berserker: Khazan mag nicht auf dem Niveau eines Bloodborne oder Sekiro sein, aber inmitten des Kampfes kann es sich überraschend nah daran anfühlen.“

Nicht ganz so überschwänglich fällt der Test von Push Square mit 6 Punkten aus: „Letztendlich ist The First Berserker: Khazan eine gute Zeit. Seine Ästhetik unterscheidet es von der Fülle an ARPG-Soulslikes, an die wir uns gewöhnt haben, und seine brillanten Bosskämpfe sind fesselnd genug, um dich durch Level zu locken, die etwa in der Mitte des Spiels anfangen, langweilig zu werden. Aber seine glanzlose Geschichte und aufgeblähten, inkonsistenten Mechaniken behindern das, was ein besseres Spiel hätte sein können, wenn es verfeinerter gewesen wäre.“

Internationale Test-Wertungen in der Übersicht (Auszug):

PlayStation Universe – 95

Hey Poor Player – 90

Loot level Chill – 90

CGMagazine – 90

Noisy Pixel – 90

GAMES.CH – 88

jeuxvideo.com – 85

PSX Brasil – 80

TheGamer – 80

GamingBolt – 70

TechRadar Gaming – 70

IGN Deutschland – 70

Hardcore Gamer – 70

Push Square – 60

Im Laufe der nächsten Zeit dürfte sich der Metascore von „The First Berserker: Khazan“ aber noch in die ein oder andere Richtung bewegen, da noch weitere Tests zu erwarten sind.

Insgesamt lässt sich aber festhalten, dass die Entwickler mit „The First Berserker: Khazan“ ein gelungenes Action-RPG bieten, bei dem vor allem Genre-Fans auf ihre Kosten kommen. Aber auch Neulinge dürfen einen Blick riskieren, wenn sie sich von dem etwas höheren Schwierigkeitsgrad nicht abschrecken lassen. Allerdings haben die Macher auch eine etwas leichtere Variante eingebaut, die Anfänger aber dennoch vor ein paar Probleme stellen könnte.

Wer das Spiel vor dem Kauf erst einmal ausprobieren möchte, kann sich außerdem nach wie vor eine Demoversion von „The First Berserker: Khazan“ für die PS5 aus dem PS Store herunterladen.

