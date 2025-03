Tony Hawk’s Pro Skater 3+4: Hawk interveniert – Umstrittener Skater doch enthalten?

Im Sommer feiern die beliebten Skating-Titel-Klassiker mit "Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4" ihr Comeback. Nachdem vor wenigen Wochen berichtet wurde, dass ein bekannter und umstrittener Skater in den Remastern entfernt wurde, heißt es nun, dass dieser aufgrund einer Intervention von Tony Hawk doch mit von der Partie sein könnte.

Anfang des Monats veröffentlichte Activision eine Liste der Skater, auf die sich die Spieler zum Launch von „Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4“ freuen dürfen.

Wie schnell deutlich wurde, fehlte ein bekannter Name, der in den Originalen noch mit von der Partie war. Die Rede ist von Bam Magera, der über Jahre mit seiner Drogen- und Alkoholsucht kämpfte und mit diversen Skandalen auf sich aufmerksam machte. Aus diesem Grund entschieden sich die Verantwortlichen von Activision dazu, Bam Magera in den Remastern aus dem Roster der spielbaren Skater zu streichen.

Eine Entscheidung, mit der das letzte Wort aber offenbar noch nicht gesprochen war. Aktuellen Berichten zufolge soll die US-Skating-Legende Tony Hawk nämlich interveniert und sich erfolgreich für die Rückkehr von Bam Magera in „Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4“ eingesetzt haben.

Umstrittener Skater in letzter Minute hinzugefügt?

Wie Roger Bagley, der Co-Moderator des „The Live Club“-Skating-Podcasts, in einem Livestream angab, führten die Bemühungen von Hawk dazu, dass Activision beziehungsweise das verantwortliche Entwicklerteam Bam Magera einflogen, um ihn in quasi letzter Minute in das Skater-Line-Up von „Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4“ aufzunehmen.

„Nun, hier ist, was passiert ist“, erklärte der Co-Moderator. „Das Spiel war eigentlich schon fertig.“

Bagley weiter: „Tony rief bei Activision an und sagte: ‚Hey, wir packen Bam ins Spiel.‘ Und sie meinten, dass das nicht möglich ist. Daraufhin sagte er, dass sie es tun werden, und sorgte im Grunde dafür, dass sie Bam einfliegen ließen, um ihn erneut zu scannen und alles Nötige zu erledigen, damit er wieder im Spiel vorhanden ist.“

Eine offizielle Bestätigung beziehungsweise Stellungnahme seitens Activision zu diesem Thema liegt noch nicht vor.

Entwickler streichen beliebten Modus aus Teil 4

„Tony Hawk’s Pro Skater 3+4“ erscheint am 11. Juli 2025 für den PC, die PS4, die PS5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und die Switch. Mit von der Partie ist ein Multiplayer für bis zu acht Spieler. Dank der Crossplay-Unterstützung können die Spieler auf den unterschiedlichen Systemen plattformübergreifende Lobbys bilden.

Auf einen beliebten Modus aus den Originalen müssen die Nutzer leider verzichten: Den Karriere-Modus aus Teil 4, den die Entwickler in den Remastern strichen.

„Kotaku hat von Activision bestätigt bekommen, dass THPS 3+4 nicht den originalen Karrieremodus aus der ursprünglichen PS2-Version von THPS4 enthalten wird. Stattdessen wird es, wie in den ersten drei Spielen, in jedem THPS4-Level eine Liste mit Herausforderungen geben, die in einem 2-Minuten-Lauf abgeschlossen werden müssen“, berichtete Kotaku Anfang März.

Statt dem damaligen Karriere-Modus aus Teil 4 bietet die im Sommer erscheinende Neuauflage die bekannten Zwei-Minuten-Herausforderungen.

Weitere Meldungen zu Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4.

