Until Dawn: Eine neue Perspektive – Gameplay des nie veröffentlichten PS3-Prototyps aufgetaucht

2015 veröffentlichte Entwickler Supermassive Games das Horrorspiel „Until Dawn“ exklusiv für die PS4. In dem filmisch inszenierten Abenteuer übernehmen Spieler die Kontrolle über acht Teenager und können durch Entscheidungen den Verlauf des Spiels maßgeblich beeinflussen.

Doch ursprünglich sollte „Until Dawn“, nachdem es bereits 2012 angekündigt wurde, für die PS3 erscheinen. Außerdem hatten die Entwickler auch für das Gameplay zunächst eine völlig andere Vision: Das Spiel war ausschließlich für den Einsatz der PlayStation-Move-Controller konzipiert. Wie das Ganze in Aktion ausgesehen hat, zeigt jetzt ein Gameplay-Video des nie veröffentlichten PS3-Prototyps.

Die ursprüngliche Vision für Until Dawn

Während die Geschicke der jungen Erwachsenen im fertigen Spiel aus der Third-Person-Perspektive gelenkt wurden, sollte das Horror-Spektakel eigentlich aus der Ego-Ansicht gespielt werden. Durch die Bewegungssteuerung der Move-Controller kam unter anderem eine Taschenlampe zum Einsatz, um die Umgebung zu erkunden. Das vierstündige Video gewährt umfassende Einblicke in den noch unfertigen Prototypen, in dem unter anderem noch einzelne Grafiken oder Sprachausgaben fehlen.

„Ursprünglich exklusiv für die PlayStation 3 von Supermassive Games entwickelt, wird Until Dawn euch dazu bringen, euren Move Motion Controller auf eine völlig neue Weise zu betrachten, da er zu eurer Taschenlampe wird, die euch durch die Dunkelheit führt, während ihr versucht, bis zum Morgengrauen zu überleben“, so die damalige Beschreibung.

Weiter hieß es: „Nutze deinen Motion Controller als Taschenlampe, um die Schatten zu beleuchten, Radios einzustellen, Schrotflinten abzufeuern, Rätsel zu lösen und vieles mehr. Stelle dich deinen Ängsten allein oder nimm einen Hinweis von den Figuren auf dem Bildschirm und reiche deine Motion-Controller-Taschenlampe an einen Freund weiter.“

PS5-Remaster und Kino-Adapation

Letztendlich hat sich Entwickler Supermassive Games jedoch dazu entschieden, auf den Einsatz der Move-Controller zu verzichten und „Until Dawn“ erst für die PS4 zu veröffentlichen. Zudem entschied man sich dazu, die Perspektive zu wechseln, um den filmischen Ansatz weiter zu stärken. Als Inspiration für diese Entscheidung diente unter anderem das erfolgreiche PS3-Abenteuer „Heavy Rain“ von Quantic Dream.

Im Nachhinein haben sich die Änderungen wohl als richtig erwiesen und „Until Dawn“ wurde ein voller Erfolg. Das Spiel erhielt überwiegend positive Kritiken und auch die Spieler waren begeistert. Mittlerweile genießt „Until Dawn“ Kultstatus und zählt zu den beliebtesten Horrorspielen. Ein Zeichen dafür ist auch das im letzten Jahr für die PS5 und den PC veröffentlichte Remaster.

Nächsten Monat wird außerdem die Film-Adaption von „Until Dawn“ in die Kinos kommen. Das von Regisseur David F. Sandberg („Lights Out“) inszenierte Werk bietet im Vergleich zur Videospielvorlage jedoch neue Charaktere und einen neuen Schauplatz: In einem verlassenen Haus findet sich eine Gruppe Teenager in einem wahr gewordenen Albtraum wieder. Dort müssen sie – gefangen in einer Zeitschleife – dieselbe schreckliche Nacht immer und immer wieder durchleben.

