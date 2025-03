Xbox-Spiele auf der PS5: Indiana Jones ist erst der Anfang und 2025 hat noch „viel mehr“ zu bieten

Nachdem die Hardware-Verkäufe von Xbox Series X und S in den letzten Jahren schleppend verliefen, hat Microsoft in den vergangen zwölf Monaten damit begonnen, sich verstärkt als Multiplattform-Publisher aufzustellen und die eigenen Spiele auch auf die PS5 zu bringen. Den Anfang machten Titel wie „Grounded“, „Hi-Fi Rush“, „Pentiment“ und „Sea of Thieves“.

Doch die große Offensive nimmt erst in diesem Jahr so richtig Fahrt auf: Große und wichtige Titel wie „Forza Horizon 5“ und „Indiana Jones und der Große Kreis“, dass erst im letzten Dezember für die Xbox-Konsolen und den PC veröffentlicht wurde und am heutigen Tag einen PS5-Release erhalten hat, werden noch im Frühjahr ihren Weg auf die Sony-Plattform finden. Und Insider sind sich sicher, dass dies erst der Anfang ist.

Insider sicher: 2025 erscheinen „viele weitere“ Xbox-Spiele für die PS5

So beendete der bekannte Journalist Tom Warren von The Verge seinen Bericht zum PS5-Release von „Indiana Jones und der Große Kreis“ mit folgendem Satz: „Microsoft hat im vergangenen Jahr damit begonnen, Xbox-exklusive Titel wie Hi-Fi Rush, Pentiment, Sea of Thieves und Grounded auf der PS5 zu veröffentlichen, und 2025 werden viele weitere Titel sowohl für die PS5 als auch für Nintendo Switch 2 erscheinen.“

Den Anfang machte zum Beginn dieses Monats bereits die Strategie-Neuauflage „Age of Mythology: Retold“, die seit dem 4. März für die PS5 erhältlich ist. Und auch der Klassiker „Age of Empires 2“ soll in Form der Definitive Edition noch im Laufe des Frühjahrs erscheinen. Ebenfalls bestätigt für die PS5 ist zudem „Doom: The Dark Ages“, das am 13. Mai 2025 erscheinen wird.

Welche Titel könnten für die Sony-Konsole umgesetzt werden?

Abseits der bereits bestätigten Titel brodelte in den letzten Wochen und Monaten aber auch kräftig die Gerüchteküche: Demnach plant Microsoft auf die erfolgreiche „Halo: The Master Chief Collection“ auf die PS5 zu bringen, die neben den vier Hauptteilen auch „Halo: Reach“ beinhaltet. Und auch eine „Gears of War Collection“, die die ersten drei Spiele und den Ableger „Gears of War: Judgment“ umfassen soll, wird Berichten zufolge auf die PS5 kommen.

Weitere Kandidaten für PS5-Ports sind zudem das beeindruckend inszenierte „Senua’s Saga: Hellblade 2“, das erst kürzlich elf Nominierungen bei den BAFTA Game Awards 2025 erhielt, und die beliebte Flugsimulation „Microsoft Flight Simulator“. Ebenfalls nicht zu vergessen ist das Remake von „The Elder Scrolls 4: Oblivion“, das womöglich schon in den nächsten Monaten veröffentlicht werden könnte. Ein weiteres Bethesda-Rollenspiel, dass auch noch für die PS5 erscheinen könnte, ist

„Starfield“.

Mit dem zuletzt veröffentlichten Rollenspiel „Avowed“ von Entwickler Obsidian Entertainment und dem kommenden Action-Abenteuer „South of Midnight“ von Compulsion Games („We Happy Few“) gibt es zudem noch weitere potenzielle Anwärter für mögliche PS5-Ports. So oder so: PS5-Besitzer dürften im Laufe dieses Jahres noch einiges an Software-Nachschub aus dem Hause Microsoft erwarten.

