Bloodborne: Remaster mehr als verdient? Neue Zahlen untermauern Erfolg

„Bloodborne“ wurde 2015 exklusiv für die PS4 veröffentlicht und entwickelte sich rasch zu einem Kultspiel – vor allem aufgrund der Ästhetik und Spielmechanik. Während sich viele Spieler anlässlich des zehnjährigen Jubiläums erneut in die düsteren Gassen von Yharnam begeben, schweigen Sony und FromSoftware zu einem neuen Projekt auf Basis dieser Marke.

„Bloodborne 2“ oder ein Remaster wurden bislang nicht angekündigt, könnten aber auf eine zahlungsbereite Kundschaft treffen, wie die neusten Zahlen zum Originalspiel nahelegen.

Verkaufsstatistiken sprechen eine klare Sprache

Hinweise auf den Erfolg von „Bloodborne“ liefern aktuelle Daten von Circana-Analyst Mat Piscatella. Er erklärte: „Bloodborne gehört (physisch und digital) zu den 70 erfolgreichsten PS4-Spielen in den USA, gemessen am Verkaufswert in Dollar.“ Damit liegt der Titel in einer Gruppe von mehr als 10.000 PS4-Spielen weit vorn – ein bemerkenswertes Ergebnis, der den kommerziellen Erfolg und zugleich das Potential eines Remasters oder Sequels unterstreicht.

Noch deutlicher fällt das Ergebnis im internen Vergleich aus: Laut Piscatella erreicht „Bloodborne“ Platz zwölf unter den von Sony veröffentlichten PS4-Spielen in den USA – Platz zehn, wenn man „Destiny“ und „Destiny 2“ ausschließt. Als sie veröffentlicht wurden, waren sie noch nicht im Besitz des PS5-Herstellers. Auch auf anderen Märkten dürfte der Erfolg ähnlich sein.

Unklar bleibt hingegen, warum ein Remaster bisher ausblieb. Während andere Sony-Titel wie „Days Gone“ trotz durchwachsener Resonanz neu aufgelegt werden, bleibt „Bloodborne“ in der ursprünglichen Fassung bestehen.

Aufseiten von FromSoftware gab es zuletzt einen vermeintlichen Hinweis auf eine mögliche Rückkehr des Spiels. Im Rahmen eines Netzwerktests zum kommenden „Elden Ring: Nightreign“ wurde eine Umfrage verschickt, in der Teilnehmer zu verschiedenen FromSoftware-Titeln befragt wurden.

Im Nachhinein entpuppte sich dieser Hinweis als weniger aussagekräftig als zunächst vermutet. Allerdings lieferte die Umfrage eine gute Möglichkeit, FromSoftware noch einmal mitzuteilen, wie groß das Interesse an „Bloodborne“ wirklich ist:

Warum müssen Fans warten?

Ein möglicher Hinderungsgrund für ein Remaster oder Sequel könnte in der engen kreativen Bindung von Hidetaka Miyazaki an das Projekt liegen. Shuhei Yoshida, ehemaliger Leiter der Indie-Initiative bei Sony, mutmaßte in einem Interview: „Miyazaki-san hat Bloodborne und das, was er geschaffen hat, wirklich sehr geliebt. Ich glaube, er ist interessiert. Aber er ist so erfolgreich und so beschäftigt, dass er es nicht selbst machen kann.“ Yoshida weiter: „Das PlayStation-Team respektiert seinen Wunsch.“

Mehr dazu im nachfolgenden Artikel:

Da FromSoftware aktuell mit mehreren Projekten beschäftigt ist – darunter „Elden Ring: Nightreign“, das im Mai 2025 erscheinen soll – bleibt unklar, wann Kapazitäten für „Bloodborne“ frei werden könnten. Fans müssen sich demnach in Geduld üben.

Was haltet ihr von einem Remaster von „Bloodborne“ samt PS5-Pro-Support oder ein mögliches „Bloodborne 2“? Würde ein solches Spiel in eurer Sammlung landen?

Weitere Meldungen zu Bloodborne.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren