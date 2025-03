Call of Duty Warzone: „Von Grund auf neu“ – Erster Blick auf die überarbeitete Verdansk-Map

Pünktlich zum Start von Season 3 wird die beliebte Verdansk-Karte in „Call of Duty: Warzone“ ihr Comeback feiern. In einem neuen Video geben die Entwickler erste Einblicke in das ikonische Schlachtfeld, das mit modernster Technologie von Grund auf neu gestaltet wurde.

Lange dauert es nicht mehr, bis die legendäre Verdansk-Karte in „Call of Duty: Warzone“ zurückkehren wird: Seitdem das ursprüngliche Schlachtfeld des Battle-Royale-Shooters im Dezember 2021 durch eine neue Map ersetzt wurde, wünschten sich die Spieler die bekannte Umgebung zurück. Und zum Start der kommenden Saison im nächsten Monat ist es endlich so weit.

Um die Vorfreude auf die Verdansk-Rückkehr weiter zu schüren, haben die Verantwortlichen jetzt ein neues Video veröffentlicht, dass erste Einblicke in die überarbeitete Karte gewährt. Während das Layout weitestgehend unverändert bleibt, konzentrierten sich die Entwickler vor allem auf visuelle Verbesserungen, die dank des Einsatzes modernster Technologie umgesetzt wurden.

Alte Karte mit neuer Technik visuell stark verbessert

Wenn die Spieler erstmals wieder mit ihren Fallschirmen in Verdansk landen, werden sie feststellen, dass sich am grundlegenden Aufbau kaum etwas verändert hat. Zwar wurde die Karte „von Grund auf neu aufgebaut“, doch im Rahmen des Gemeinschaftsprojekts von Beenox, Raven Software und High Moon Studios wurde darauf geachtet, „kein Detail“ auszulassen und „sicherzustellen, dass das Erlebnis dem ursprünglichen Design von Infinity Ward treu bleibt“.

Dadurch möchte man erreichen, dass sich „Call of Duty: Warzone“ neu anfühlt, aber dennoch einen Hauch des klassischen Feelings beibehält. Aus diesem Grund hat man sich vor allem auf die visuellen Verbesserungen konzentriert. So können sich die Spieler unter anderem auf einen neuen, hochauflösenden Himmel, eine verbesserte Beleuchtung und Lichtstimmung sowie ein überarbeitetes Rendering freuen. Dadurch werden Gras, Laub, Schlamm und Wasser noch realistischer dargestellt.

Verdansk kehrt Anfang April zurück

Durch die Überarbeitung wirkt die neue Verdansk-Karte deutlich moderner und auch „natürlicher“. In einem mittlerweile gelöschten Video hatten die Entwickler zudem mitgeteilt, dass man an bestimmten Punkten auf der Map mehr Deckungsmöglichkeiten eingebaut hat. Dadurch soll verhindert werden, dass die Spieler auf den Wegen zwischen den interessantesten Punkten nicht zu leicht angreifbar sind.

Dass das Verdansk-Comeback nahezu dem Original entsprechen wird, hatte auch schon ein bekannter „Call of Duty“-Leaker durchblicken lassen. Wie die „neue alte“ Map letztendlich bei den Spielern ankommen wird, zeigt sich ab dem 3. April 2025: An diesem Tag wird Season 3 in „Call of Duty: Warzone“ und „Call of Duty: Black Ops 6“ starten.

Activision setzt indes große Hoffnungen auf die Rückkehr der Verdansk-Karte, um die zuletzt schwankenden Spielerzahlen wieder anzukurbeln. Die Resonanz der Spieler auf das ikonische Schlachtfeld könnte auch entscheidend für die zukünftige Ausrichtung des Spiels sein: Sollte die erhoffte Rückkehr der Spieler ausbleiben, droht möglicherweise eine Reduzierung der Ressourcen für „Warzone“.

