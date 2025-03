CD Projekt RED: Edgerunners erst der Anfang – The-Witcher-4-Entwickler auf dem Weg zum globalen Popkultur-Giganten?

CD Projekt RED ist bekannt für großartige Rollenspiele wie „The Witcher 3“ oder „Cyberpunk 2077“. Doch das polnische Studio plant, sich zukünftig verstärkt auf andere Medien wie Anime und Filme auszuweiten. Demnach war „Cyberpunk: Edgerunners“ nur ein Vorgeschmack auf das, was Fans noch erwarten können.

Im Jahr 2007 debütierte das in Warschau ansässige Entwicklerstudio CD Projekt RED mit „The Witcher“ und legte den Grundstein für eine der erfolgreichsten Rollenspiel-Reihen. Während die Fortsetzung vier Jahre später auch für die Xbox 360 veröffentlicht wurde, erfolgte der endgültige Durchbruch mit „The Witcher 3“ im Jahr 2015.

Das letzte Abenteuer mit dem Hexer Geralt von Riva zählt nach wie vor zu den besten Rollenspielen, während man 2020 mit „Cyberpunk 2077“ das Setting wechselte und nach anfänglichen Schwierigkeiten einen weiteren Hit abliefern konnte. Damit hat sich CD Projekt RED einen Traum erfüllt: Wie die CEOs Michał Nowakowski und Adam Badowski jetzt nämlich in einem Interview verraten haben, wollte man schon damals die „besten Rollenspiele der Welt“ entwickeln.

CD Projekt RED plant sich auf andere Medien auszuweiten

Doch die jüngsten Erfolge haben neue Ambitionen mit sich gebracht und die Träume sind noch größer geworden: In Zukunft möchte man CD Projekt RED in einen „globalen Schöpfer von Popkultur und Unterhaltung“ verwandeln. Mit der Animationsserie „Cyberpunk: Edgerunners“ habe man bereits einen ersten Vorgeschmack geliefert, doch das sei erst der Anfang.

„Wir träumten einst davon, Entwickler der besten Rollenspiele der Welt zu werden“, sagte Nowakowski im Gespräch mit dem polnischen Magazin XYZ (via GamesRadar). „Mit der Zeit erkannten wir, dass man das nur sehr kurz nach der Veröffentlichung eines Spiels ist. Frühere Erfolge dürfen uns nicht definieren, denn sie garantieren keinen weiteren. Die Verwirklichung dieses Traums ist eine ständige Aufgabe, daher dürfen wir keinen Moment unsere Wachsamkeit verlieren – sonst stolpern wir über unsere eigenen Füße.“

„Heute sind unsere Ambitionen noch höher“, so Nowakowski weiter. „Wir wollen ein globaler Schöpfer von Popkultur und Unterhaltung werden – mit Spielen im Mittelpunkt, umgeben von Produkten und Events, die sich an Fans unserer Produktionen richten. Das kann alles sein: ein Film, eine Serie, eine Animation, ein Buch usw. Cyberpunk: Edgerunners, die Anime-Serie, die wir gemeinsam mit dem japanischen Studio Trigger entwickelt haben und die vor über zwei Jahren auf Netflix debütierte, ist nur ein Vorgeschmack auf das, was wir für die kommenden Jahre planen.“

Entwicklung von Rollenspielen bleibt nach wie vor der Fokus

Doch trotz der Ausweitung auf andere Medien steht die Entwicklung ausgezeichneter Rollenspiele für CD Projekt RED nach wie vor im Fokus. Zudem wird man sich keinen Trends beugen: „Wir konzentrieren uns darauf, Spiele zu entwickeln, die uns gefallen“, sagte Badowski. „Wir werden nicht alles aufgeben, wenn zum Beispiel Survival-Spiele plötzlich populär werden. Wir haben nicht vor, den Kurs radikal zu ändern. Wir wollten die besten Rollenspiele der Welt entwickeln, als wir noch etwa ein Dutzend Mitarbeiter beschäftigten, und wir wollen heute mit über tausend Mitarbeitern dasselbe Ziel verfolgen.“

Wie sinnvoll es sein kann, die eigenen Marken auszuweiten, hat bereits „Cyberpunk: Edgerunners“ gezeigt. So sorgte der erfolgreiche Anime im Nachgang für einen kräfigen Schub der Verkaufszahlen von „Cyberpunk 2077“. Das habe laut Nowakowski Hoffnung geweckt, „dass in Zukunft dank dieser Art von Aktivitäten und häufigeren Premieren die Schwankungen der Einnahmen aus dem Verkauf unserer Spiele geringer sein werden.“

Und auch „The Witcher“ brachte bereits Animationsfilme hervor, die in Zusammenarbeit mit CD Projekt RED entstanden sind: „Mit The Witcher 3 und Cyberpunk 2077 haben wir Erfahrung darin gesammelt, ein komplettes Unterhaltungs-Ökosystem rund um Spiele aufzubauen“, fügte Nowakowski hinzu.

Aktuell werkelt CD Projekt RED fleißig an „The Witcher 4“, doch es scheint, als können sich die Fans in Zukunft auf weit mehr als nur hervorragende Videospiele freuen.

