Clair Obscur Expedition 33: Rollenspiel bricht für mehr Erkundung mit einem Genretrend

Im nächsten Monat wird mit „Clair Obscur: Expedition 33“ ein brandneues und ziemlich besonderes Rollenspiel erscheinen: Entwickler Sandfall Interactive wird klassische JRPG-Elemente mit einer modernen Grafik und einem westlichen Stil kombinieren und zudem die rundenbasierten Kämpfe mit Echtzeit-Aktionen erweitern.

Doch obwohl die Entwickler von „Clair Obscur: Expedition 33“ sich an bewährten Genre-Trends orientieren, brechen sie bewusst mit einem Standard-Feature, das in modernen Rollenspielen nahezu unverzichtbar scheint. Wie Produzent und COO Francois Meurisse jetzt nämlich in einem aktuellen Interview verraten hat, wird es in den Levels von „Clair Obscur: Expedition 33“ keine Karte geben.

Verzicht auf Mini-Map soll Erkundung fördern

Wie Meurisse im Gespräch mit Eurogamer auf der Game Developers Conference erläutert hat, soll der Verzicht auf eine Karte die Spieler zu einer intensiveren Erkundung ermutigen: „Es wird keine Mini-Maps in den Levels geben. Wenn es eine Mini-Map gibt, verlässt man sich am Ende darauf. Und wir möchten, dass die Spieler die Welt so entdecken, wie es die Expedition tut. Sie haben keine Karte, weil jede vorherige Expedition gescheitert ist. Also ja, manchmal kann es schwierig sein, sich zurechtzufinden.“

Doch völlig orientierungslos werden die Spieler in „Clair Obscur: Expedition 33“ auch nicht agieren müssen und so wird ein Kompass zur Navigation zur Verfügung stehen. Meurisse erklärte: „Was wir auf der Weltkarte hinzugefügt haben, was in der Vorschau-Demo nicht vorhanden war, ist nur ein Kompass, damit man leicht Norden finden und seine Richtung leichter bestimmen kann.“ Und seiner Aussage nach zu urteilen, wird es zumindest eine Karte geben, die eine Übersicht über die gesamte Spielwelt bietet.

Level-Design von FromSoftware inspiriert

Neben klassischen JRPGs wie Square Enix’ „Final Fantasy“-Reihe haben sich die Entwickler aber auch durch FromSoft-Spiele inspirieren lassen. Das wird sich vor allem im Verteidigungssystem der Kämpfe bemerkbar machen. Doch auch das Leveldesign von Miyazakis Werken hat die Macher in ihrer Arbeit an „Clair Obscur: Expedition 33“ beeinflusst, wie Meurisse verraten hat.

Demnach seien die Level zwar linearer, aber würden dennoch ein Gefühl der Verlorenheit vermitteln: „Der Designansatz weist einige Bezüge zu den Spielen von FromSoftware auf, wo es zwar sehr lineare, aber wirklich intensive Level gibt. Wir beherrschen die Ideen zwar nicht so gut wie sie, aber sie waren Teil unserer Inspiration.“

Doch trotz der zahlreichen Einflüsse und Inspirationen wollen die Entwickler mit „Clair Obscur: Expedition 33“ nicht nur imitieren. Aus diesem Grund hat man sich auch für den einzigartigen Grafikstil entschieden, der an die Belle Époque des frühen 20. Jahrhunderts erinnert und mit High-Fantasy-Elementen kombiniert wurde.

Erscheinen wird „Clair Obscur: Expedition 33“ bereits am 24. April 2025 für die PlayStation 5, die Xbox Series X/S und den PC. Außerdem wird das Rollenspiel ab dem ersten Tag auch über den Xbox Game Pass verfügbar sein.

Weitere Meldungen zu Clair Obscur: Expedition 33.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren