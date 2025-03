GTA 6: Große Publisher auf der Flucht – Verschiebungen im Gespräch

Die Veröffentlichung eines neuen Teils der erfolgreichen „Grand Theft Auto“-Reihe ist ein seltenes und zugleich großes Ereignis. Entsprechend gilt „GTA 6“ als einer der einflussreichsten Faktoren für das Spielejahr 2025 – sollte es zu keiner Verschiebung kommen.

Während der genaue Termin offen ist, beobachten viele Publisher den angekündigten Launch-Zeitraum im Herbst 2025 mit Sorge – und möchten entsprechend reagieren.

Publisher wägen Risiken durch GTA 6 ab

Ein Artikel von The Game Business verweist auf Aussagen mehrerer hochrangiger Vertreter großer Publisher, die sich zu möglichen Anpassungen ihrer Veröffentlichungspläne geäußert haben sollen. Mindestens drei große Unternehmen hätten dem Bericht nach bereits konkrete Überlegungen aufgestellt, geplante Titel zu verschieben, um einer Kollision mit „GTA 6“ aus dem Weg zu gehen.

„Rockstar-Spiele rauben dem Markt immer viel Geld und vor allem Zeit. Wir wollen nicht in die Nähe davon kommen. Wir arbeiten an verschiedenen Plänen für unsere Titel“, wird ein leitender Angestellter eines der weltweit größten Publisher zitiert.

Ein anderer leitender Mitarbeiter äußerte sich dem Bericht zufolge ähnlich: „Selbst ohne GTA ist es unglaublich schwierig, freie Zeit zu finden, damit neue Spiele glänzen können. Zeit ist für uns das eigentliche Problem, nicht Geld. Es ist hart da draußen.“

Ein dritter Branchenvertreter aus Europa habe ergänzt, dass eine Veröffentlichung „kurz vor oder kurz nach dem Spiel“ für viele Titel problematisch sei. „Wenn es Ende Oktober erscheint, bedeutet das, dass man entweder früh auf den Markt gehen muss – was viele Leute angesichts der Flut von Sommerveröffentlichungen in letzter Zeit zu tun scheinen“, erklärte er. Oder man falle in die Black-Friday-Saison hinein.

Die Angst vor der Explosionszone

„GTA 6 ist im Grunde ein riesiger Meteor, und wir werden uns einfach von der Explosionszone fernhalten“, wird ein weiterer Studioboss zitiert. „Wir werden unsere Veröffentlichungen um drei Wochen nach hinten oder vorn schieben, um ihn zu vermeiden.“ Das Problem sei jedoch, dass alle anderen das Gleiche versuchen werden.

Der gut vernetzte Journalist Jason Schreier berichtete bereits im Dezember, dass Publisher den Starttermin ihrer Titel bewusst offenlassen, um flexibler auf „GTA 6“ reagieren zu können. Auch Live-Service-Entwickler planen offenbar Umstellungen: Zwei Studios, die derzeit zu den führenden zehn Titeln im Live-Service-Segment gehören, wollen in der geplanten „GTA 6“-Startphase offenbar keine größeren Updates veröffentlichen.

Auf der Game Developer Conference wurde gar vor einer existenzbedrohenden Situation für Studios gewarnt. Wenn mehrere Projekte in kürzester Zeit auf den Markt drängen, steige das Risiko, dass wichtige Sichtbarkeit verloren geht.

Selbst Andrew Wilson, CEO von Electronic Arts, äußerte sich zur Lage. Demnach sei nicht ausgeschlossen, dass EA die Veröffentlichung des nächsten „Battlefield“-Titels verschiebt – abhängig vom endgültigen Termin des Rockstar-Spiels.

Finanzielle Erwartungen setzen Maßstäbe

Die Marktprognosen rund um „GTA 6“ untermauern die Befürchtungen vieler Publisher und Entwickler. Laut DFC Intelligence wird der Titel im ersten Jahr nach Veröffentlichung voraussichtlich rund drei Milliarden US-Dollar Umsatz generieren – etwa doppelt so viel wie „GTA 5“ im Jahr 2013. Zudem wird erwartet, dass schon vor dem eigentlichen Verkaufsstart mehr als eine Milliarde US-Dollar durch Vorbestellungen zusammenkommen.

Der erste Trailer zu „GTA 6“, veröffentlicht im Dezember 2023, erzielte innerhalb von zwei Tagen mehr als 100 Millionen Aufrufe, was für ein enormes Interesse sprach.

Strauss Zelnick, CEO des für „GTA 6“ zuständigen Publishers Take-Two Interactive, bleibt dennoch zurückhaltend. „Ich verkünde nie den Sieg, bevor er eingetreten ist“, kommentierte er gegenüber der Financial Times. Dennoch äußerte er Zuversicht: „Ich denke, dass [GTA-Entwickler] Rockstar Games wieder einmal etwas absolut Phänomenales abliefern wird.

„GTA 6“ soll im Herbst 2025 für PS5 und Xbox Series X/S den Markt erobern. Einen präzisen Termin gibt es bisher nicht, aber etliche Spekulationen zur Preisgestaltung.

