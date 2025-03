Helldivers 2 für Xbox Series X/S: Petition erreicht Meilenstein – Doch wie stehen die Chancen?

Zu den ersten großen Hits des Jahres 2024 gehörte der von Arrowhead entwickelte Coop-Shooter „Helldivers 2“, der sich in wenigen Monaten zum schnellstverkauften Titel in Sonys Geschichte entwickelte.

Schon kurz nach dem erfolgreichen Start von „Helldivers 2“ tauchte eine Petition auf, mit der Sony und Arrowhead dazu gebracht werden sollten, den Shooter auf die Xbox Series X/S zu portieren. Mitunter setzten sich sogar PlayStation- und Xbox-Spieler gemeinsam für eine Umsetzung auf die Xbox-Konsolen ein.

Wie ein Blick auf die besagte Petition verdeutlicht, haben die Spieler ihre Bemühungen weiterhin nicht aufgegeben. Kürzlich erreichte die Petition nämlich die Marke von 130.000 Unterzeichnern und steht mittlerweile bei mehr als 133.000 Spielern, die die Bemühungen der Community unterstützen.

Arrowhead steht Xbox-Umsetzung offen gegenüber

Doch wie stehen die Chancen, dass „Helldivers 2“ in der Tat den Weg auf die Xbox Series X/S findet? Die Entwickler von Arrowhead äußerten sich bereits im vergangenen Herbst zu diesem Thema. Wie der damalige Community-Manager Thomas „Twinbeard“ Petersson auf Nachfrage der Spieler bestätigte, würde das Vorhaben nicht an Arrowhead scheitern.

Ganz im Gegenteil: Die Entwickler würden Umsetzungen auf weitere Plattformen definitiv offen gegenüberstehen.

„Wer sagt, dass es nicht möglich wäre? Es liegt nicht an uns, sondern an Sony und Phil, das zu entscheiden“, so Petterson im Oktober 2024. „Aber hypothetisch betrachtet, wenn beide Partner denken, dass es ihnen aus finanzieller/Markensicht Vorteile bringen würde, könnte es möglich sein.“

„Wenn Sony jedoch glaubt, dass es nicht möglich ist, wird es nicht möglich sein“, ergänzte Petersson.

Phil Spencer bekundete sein Interesse an Helldivers 2

Zumindest seitens Microsoft bestand durchaus Interesse an einer Xbox-Umsetzung von „Helldivers 2“. „Wenn ich mir ein Spiel wie Helldivers 2 ansehe […] dann bin ich mir nicht sicher, wem es in der Branche hilft, dass es nicht auf Xbox erscheint“, sagte Microsofts Gaming-CEO Phil Spencer kurz nach dem Launch des Shooters.

Doch während Microsoft mittlerweile verstärkt auf eine Multiplattform-Strategie setzt, hält sich Sony diesbezüglich weiterhin zurück.

Zwar lassen die PlayStation Studios regelmäßig PC-Versionen ihrer Titel folgen und veröffentlichten kleinere Titel wie „LEGO Horizon Adventures“ zuletzt auch für die Switch. Die Xbox-Konsolen spielten in den Planungen von Sony jedoch keine Rolle und blieben abgesehen von den jährlichen Ablegern der „MLB The Show“-Reihe außen vor.

Aufgrund der rückläufigen Verkaufszahlen der Xbox Series X/S ist auch nicht davon auszugehen, dass sich an dieser Strategie etwas ändert.

