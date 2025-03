Killzone: Remaster-Trilogie oder neues Spiel? Komponist spricht über mögliche Zukunft der Reihe

Nach dem Release von „Killzone: Shadow Fall“ ist es still geworden um das Shooter-Franchise von Guerrilla Games. Doch die Rufe der Spieler nach einer Wiederbelebung der beliebten Marke werden seit Jahren nicht leiser. Nun hat sich auch Joris de Man, der Komponist der „Killzone“-Reihe, in einem Interview zu den Zukunftswünschen geäußert.

„Killzone“ war in den 2000er Jahren eines der Aushängeschilder von Sony und die von Guerrilla Games entwickelte Shooter-Reihe brachte insgesamt sechs Titel hervor. Der letzte Ableger, „Killzone: Shadow Fall“, erschien im November 2013 zum Launch der PS4. Seitdem herrscht jedoch Funkstille um die beliebte Marke.

Guerrilla Games verlagerte seinen Fokus auf „Horizon Zero Dawn“ und etablierte mit Aloy ein neues, erfolgreiches Franchise. Dennoch bleibt der Wunsch der Fans nach einer Rückkehr von „Killzone“ ungebrochen. Darüber sprach jetzt auch der langjährige Komponist der Reihe, Joris de Man, in einem aktuellen Interview. Er zeigte sich jedoch skeptisch, ob ein neues „Killzone“ in der heutigen Zeit überhaupt erfolgreich sein könnte.

Neuauflage von Killzone könnte erfolgreich sein

In einem Gespräch zur „PlayStation: The Concert Tour“ wurde de Man von VideoGamer gefragt, ob „Killzone“ in Form einer Remaster-Trilogie zurückkehren sollte. Er entgegnete: „Ich weiß, dass es Petitionen dafür gab. Ich finde es schwierig, denn ich kann nicht für Guirella sprechen … Ich weiß nicht, ob es jemals passieren wird. Ich hoffe es, denn ich halte es für ein ziemlich ikonisches Franchise.“

Allerdings verweist der Komponist auch auf die „Sensibilitäten und den Wandel in den Wünschen der Leute“, da die „Killzone“-Reihe „in mancher Hinsicht ziemlich düster“ ist. Dementsprechend hegt er auch seine Zweifel, ob ein neues Spiel ein Erfolg werden könnte. Doch eine Neuauflage der ersten drei Teile könnte funktionieren: „Ich denke, die Neuauflage wäre erfolgreich. Ich weiß nicht, ob ein neues Spiel genauso erfolgreich wäre.“

„Ich weiß nicht, ob die Leute das Spiel schon hinter sich gelassen haben und etwas anderes wollen. Manchmal habe ich das Gefühl, dass die Leute etwas Lockereres und Schnelleres wollen“, sagte de Man abschließend.

Bereits 2012 wurde eine Killzone Trilogy für die PS3 veröffentlicht

Die Zukunft der „Killzone“-Marke liegt letztendlich in den Händen von Guerrilla Games und Sony. Aktuell konzentriert sich das in Amsterdam ansässige Entwicklerstudio auf die Fortsetzung von „Horizon Forbidden West“ sowie auf ein Multiplayer-Spin-off im „Horizon“-Universum. Außerdem unterstützte man zuletzt auch Hideo Kojima bei der Entwicklung von „Death Stranding 2“.

Sollten sich die Verantwortlichen tatsächlich entscheiden, die erste drei „Killzone“-Spiele in Form einer Remaster-Trilogie neu aufzulegen, wäre es nicht das erste Mal. Bereits 2012 wurde eine „Killzone Trilogy“ für die PS3 veröffentlicht. Damals übernahm Supermassive Games („Until Dawn“) die Generalüberholung der Shooter-Reihe.

Überraschenderweise erlebte „Killzone“ zuletzt in „Helldivers 2“ eine kleine Renaissance: Im vergangenen Dezember gab es im Multiplayer-Shooter von Arrowhead Game Studios ein Crossover-Event, das exklusive, von Guerrillas Marke inspirierte Gegenstände ins Spiel brachte. Diese kleine Wiederbelebung weckte bei vielen Spielern erneut den Wunsch nach einem echten Comeback der „Killzone“-Reihe.

