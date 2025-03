Monster Hunter Wilds: Neue Monster, Minispiel, Quests & mehr – Erstes Titel-Update vorgestellt

„Monster Hunter Wilds“ feierte Ende Februar seinen erfolgreichen Release und konnte Capcom sogar einen neuen Rekord bescheren: Nur drei Tage nach der Veröffentlichung konnten bereits über acht Millionen Exemplare des Action-Rollenspiels verkauft werden – diese Marke erreichte so schnell bislang noch kein anderes Spiel des japanischen Unternehmens.

Um die zahlreichen Spieler auch bei Laune zu halten, hat Capcom bereits das erste umfangreiche Titel-Update für „Monster Hunter Wilds“ angekündigt, das ab dem 4. April 2025 zum kostenlosen Download erhältlich sein wird. Auf welche neuen Inhalte sich die Jäger freuen können, wurde von den Verantwortlichen jetzt im Detail enthüllt.

Neue Monster: Mizutsune, Rey Dau und Zoh Shia

Highlight des ersten Titel-Updates sind natürlich die neuen Monster: Im Vorfeld hatte Capcom schon bestätigt, dass mit Mizutsune eine der beliebtesten Kreaturen ihren Weg ins Spiel finden wird. Ab Jägerrang 21 kann die Hatz auf das drachenähnliche Monster begonnen werden, um sich ein neues Rüstungsset für sich selbst und seinen Palico anfertigen zu können. Besonders erfahrene Jäger können es zudem mit einer gehärteten Variante von Mizutsune aufnehmen.

Wer in „Monster Hunter Wilds“ bislang eine wahre Herausforderung vermisst hat, darf sich auf den 30. April freuen. An diesem Tag wird eine Event-Quest beginnen, in der die bislang größte Bedrohung des Spiels warten wird: Der bogengehärtete Rey Dau soll die Fähigkeiten der stärksten Jäger auf die Probe stellen. Voraussetzung für die Teilnahme ist ein Jagdrang der Stufe 50. Im Anschluss darf natürlich eine neue Rüstung geschmiedet werden.

Die Jagd auf Rey Dau wird am 30. April beginnen und die bislang größte Herausforderung darstellen.

Ab dem 4. April können es Spieler mit Jagdrang 50 zudem ein weiteres Mal mit Zoh Shia aufnehmen. Die Kreatur konnte bislang nur einmal im Rahmen der Geschichte bekämpft werden. Auch hier können die Materialien der Kreatur gesammelt werden, um eine neue und hochrangige Rüstung für den eigenen Jäger und den Palico-Begleiter anzufertigen.

Ein neuer Treffpunkt für Jäger: der Grand Hub

Die nächste große Neuerung des ersten Titel-Updates ist ein neuer Treffpunkt für alle Jäger, die Rang 16 bereits erreicht haben: der sogenannte Grand Hub. Hier können die Spieler miteinander agieren, kommunizieren, Mahlzeiten verzehren und auch an Aktivitäten teilnehmen. Dazu gehört beispielsweise das neue Fassbowling-Minispiel, in dem nützliche Gegenstände gewonnen werden können.

Mit dem kommenden Update kehren außerdem die bekannten Arena-Quests zurück, in denen bis zu zwei Jäger mit vorgegebener Ausrüstung möglichst schnell eine Aufgabe abschließen müssen. Im Grand Hub steht zudem eine Rekordtafel samt Weltrangliste bereit, sodass sich die Spieler miteinander vergleichen können. Darüber hinaus lassen sich spezielle Herausforderungs-Quests absolvieren, um Anhänger als Belohnung zu verdienen. Basieren auf der Zeit und dem Weltrang ist es möglich, auch besondere Anhänger zu erhalten.

Der Grand Hub dient als neuer Treffpunkt und Austragungsort für kommende Festivals.

Zu guter Letzt wird der neue Grand Hub zukünftig auch als Austragungsort für alle Festivitäten in „Monster Hunter Wilds“ dienen. Den Anfang macht das „Festival der Eintracht: Blütentanz“, das vom 22. April bis zum 6. Mai stattfinden wird. In dieser Zeit können sich die Spieler auf weitere Event-Quests und zeitlich begrenzte Ausrüstung, Gesten, Pop-Up-Camp-Dekorationen und Belohnungen freuen, die verdient werden können.

Das erste Titel-Update für „Monster Hunter Wilds“ wird am 4. April 2025 erscheinen. Zusätzlich zu den aufgezählten Inhalten wird die Aktualisierung natürlich auch jede Menge Fehlerbehebungen und Anpassungen enthalten. Außerdem kündigten die Entwickler für den Mai eine Zusammenarbeit mit einem anderen Capcom-Spiel an. Für den Sommer ist schließlich das zweite Titel-Update geplant.

