Phantom Blade Zero: Entwickler setzen für den Umfang auf Inspiration aus der PS2-Ära

Mit „Phantom Blade Zero“ will Entwickler S-Game „zurück in die Ära von PlayStation 1 und PlayStation 2“ - zumindest was den Umfang anbelangt. So bezeichnete der Game Director das kommende Action-Abenteuer in einem Interview jetzt als „ein größeres Indie-Spiel“.

Nach „Black Myth: Wukong“ könnte mit „Phantom Blade Zero“ das nächste Videospiel-Highlight aus China erscheinen. Das deutet zumindest das bislang gezeigte Gameplay-Material des kommenden Action-Abenteuers an. Aber auch die bisher bekannten Details klingen ziemlich vielversprechend, während der Titel auch in unserem Angespielt-Bericht einen guten Eindruck hinterließ.

Weitere Informationen zu „Phantom Blade Zero“ hat Game Director „Soulframe“ Liang von Entwickler S-Game jetzt in einem aktuellen Interview auf der Game Developers Conference 2025 verraten. Und dabei tätigte er eine äußerst interessante Aussage. Demnach habe man sich für die Entwicklung auch von der PS1- und PS2-Ära inspirieren lassen.

Entwickler setzen auf überschaubaren Umfang

Während eines Gesprächs mit Eurogamer machte Liang deutlich, dass man sich für „Phantom Blade Zero“ auch Spiele aus der Vergangenheit angeschaut habe, vor allem aus der Zeit der ersten PlayStation und der PS2. Eine Zeit, in der die Titel einen eher überschaubaren Umfang zu bieten hatten und nicht über die Stränge schlugen. In diesem Zusammenhang bezeichnete er das Actionspiel als „ein größeres Indie-Spiel“.

„Wir wollen zurück in die Ära von PlayStation 1 und PlayStation 2“, erklärte Liang, „als die Spiele noch nicht so groß, die Budgets nicht so hoch, das Team überschaubar und alle Entwickler leidenschaftlich, kreativ und erfahren waren. Es ist wie ein größeres Indie-Spiel, aber mit Budget, Erfahrung und einer sicheren Hand, und alles fühlt sich vom Startpunkt bis zum Ende der Mitarbeiterliste perfekt integriert an.“

Wie umfangreich „Phantom Blade Zero“ am Ende ausfallen wird, bleibt abzuwarten. Ende Januar deuteten die Entwickler in einem anderen Interview aber bereits an, dass die Haupthandlung des Spiels etwa 20 bis 30 Stunden in Anspruch nehmen könnte. Durch die optionalen Inhalte könnte die Spielzeit um weitere 20 Stunden ansteigen.

Ein spielbarer Kung-Fu-Actionfilm

Darüber hinaus erzählte Liang, dass man mit „Phantom Blade Zero“ einen spielbaren Kung-Fu-Actionfilm abliefern wolle: „Wir wollen das goldene Zeitalter der Hongkonger Kung-Fu-Filme der 1970er Jahre wieder aufleben lassen, angefangen mit Bruce Lee und dann Jackie Chan, Jet Li und Donnie Yen. Der Trend ist seit Anfang der 2000er Jahre abgeflaut, deshalb wollen wir dorthin zurückkehren und versuchen, ihn wiederzubeleben.“

Aus diesem Grund warf das Team auch einen genauen Blick auf „Sifu“: Das Kung-Fu-Spiel vom französischen Indie-Entwickler Slocap wurde 2021 veröffentlicht und konnte große Aufmerksamkeit erlangen. Liang fragte sich: „Wenn ein französisches Studio so etwas kann, warum können wir dann nicht etwas noch Authentischeres aus der chinesischen Kultur machen?“

Abschließend sprach Liang auch über „Black Myth: Wukong“ und machte deutlich, dass die Veröffentlichung des Action-Adventures von Game Science im vergangenen Jahr gezeigt habe, dass es einen Markt für Videospiele aus China gibt. „Jeder erkennt jetzt, dass ein chinesisches Spiel das Potenzial hat, innerhalb eines halben Jahres 30 Millionen Exemplare zu verkaufen“, sagte Liang.

Wann „Phantom Blade Zero“ erscheinen wird, ist bislang noch nicht bekannt. Gerüchten zufolge ist mit einem Release im Herbst 2026 zu rechnen. Geplant ist die Veröffentlichung für die PlayStation 5 und den PC.

