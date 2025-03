PS5-Spiele im Sale: Frühlingsangebote mit Lies of P, Elden Ring und mehr gestartet

Amazon hat im Rahmen der Frühlingsangebote eine Vielzahl an Preisnachlässen auf Produkte verschiedener Kategorien freigeschaltet. Auch im Gaming-Bereich sind ausgesuchte Artikel im Sale, darunter Spiele für die PS5.

Die Aktion ist zeitlich befristet und läuft bis zum 31. März 2025. Aufgrund der begrenzten Verfügbarkeit empfiehlt es sich wie üblich, favorisierte Angebote nicht bis zum Aktionsende aufzuschieben.

Auswahl an reduzierten PS5-Spielen

Unter den rabattierten Spielen befinden sich unter anderem “Elden Ring” in der „Shadow of the Erdtree Edition“ samt der namensgebenden Erweiterung sowie das Neowiz-Spiel “Lies of P”.

Auch Open-World-Spiele sind Teil des Angebots. Dazu zählen unter anderem “Assassin’s Creed Mirage” sowie “Avatar: Frontiers of Pandora”, die beide von Ubisoft veröffentlicht wurden. Ergänzt wird das Portfolio durch Titel wie “The Crew Motorfest”, ein Rennspiel, und “Prince of Persia: The Lost Crown”, ein Plattform-Actionspiel.

Die Höhe der Preisnachlässe variiert je nach Titel und reicht bis zu über 50 Prozent gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung oder dem sonst üblichen Preis. Eine Auswahl aus dem diesmal nicht der üppig bestückten Sortiment:

Neben Spielen sind auch PS5-Hardwareprodukte Teil der Aktion. So ist beispielsweise das „PS5 Digital Fortnite Cobalt Star Bundle“ laut Amazon mit einem Nachlass von 11 Prozent erhältlich. Darüber hinaus bietet der Versandhändler den SSD-Speicher “WD_BLACK SN850P 2 TB” aktuell mit 26 Prozent Rabatt an.

Zur Gesamtübersicht des Amazon-Sales:

Wie anfangs erwähnt: Die Aktion endet am 31. März 2025, einige Produkte könnten jedoch bereits vorher ausverkauft sein.

